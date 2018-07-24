Папа Римский соболезнует в связи с жертвами пожаров в Греции

РИМ, 24 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск молится за погибших в результате пожаров в Греции, говорится в телеграмме с соболезнованиями, направленной гражданским и церковным властями Греции.

"Папа Франциск был глубоко опечален известиями о недавних пожарах в Греции и выражает свою сердечную солидарность всем пострадавшим в этой трагедии", — говорится в телеграмме, подписанной госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Как сообщает служба печати Святого престола, понтифик "вверяет души погибших милости Господа" и поощряет действия "гражданских властей и спасательных служб", занятых в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, взывая к "силе и покою" для тех, кто скорбит по жертвам трагедии.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, погибли более 70 человек. Во вторник греческий премьер-министр Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров. Прокуратура Греции начала расследование причин пожаров.