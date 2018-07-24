В День крещения Руси на Боровицкой площади пройдет праздник хорового пения

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Праздник православного хорового пения при участии Синодального хора и сводного хора Московской епархии состоится в День крещения Руси на Боровицкой площади после молебна князю Владимиру, сообщил на пресс-конференции во вторник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

День крещения Руси отмечается 28 июля. По словам Сучкова, московские власти позаботятся о том, чтобы обеспечить безопасность прихожан, особенно на площади у памятника князю Владимиру, где будет совершен заключительный молебен.

"После молебна на Боровицкой площади будет организован праздник православного хорового пения, в котором участвует и Синодальный хор, и сводный хор Московской епархии", — сказал он.

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви c обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил РИА Новости, что праздник 1030-летия крещения Руси отметят почти во всех храмах Русской церкви, а одним из центров торжеств станет Соборная площадь Кремля, где впервые в новейшей истории России совершат литургию. После ее окончания будет совершен молебен князю Владимиру и крестный ход к его памятнику на Боровицкой площади.

При этом руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков уточнил, что в московском Кремле ожидается несколько тысяч прихожан храмов Москвы и Московской области.