В день 1030-летия крещения Руси литургия пройдет на Соборной площади Кремля

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Праздник 1030-летия Крещения Руси будут отмечать почти во всех храмах Русской церкви, а одним из центров торжеств станет Соборная площадь Кремля, где впервые в новейшей истории России совершат литургию, сообщил РИА Новости глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви c обществом и СМИ Владимир Легойда.
В Москве, по его словам, будет совершена литургия на Соборной площади Кремля. Богослужение возглавят два патриарха – московский и всея Руси Кирилл и александрийский и всея Африки Феодор II. Как уточнил Легойда, богослужение на Соборной площади Кремля пройдет "впервые в новейшей истории России".
"По завершению литургии будет совершен молебен князю Владимиру и крестный ход к его памятнику на Боровицкой площади", — добавил он.
По его словам, будут приниматься повышенные меры безопасности, вместе с тем пресс-секретарь патриарха заверил, что "все представители московских и областных приходов, которые Церковь направит для участия в богослужении, попадут в Кремль и будут молиться вместе с предстоятелем".
По окончании праздничного молебна на Боровицком холме патриарх Кирилл обратится с приветственным словом ко всем собравшимся и "вообще ко всем верным чадам Русской православной церкви", добавил Волков.