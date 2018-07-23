В РПЦ не поддержали отмену запрета на употребление пива на стадионах

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви не поддержали возможную отмену запрета на употребление пива на стадионах, отметив, что свободная продажа алкоголя должна быть предельно ограничена, а послабления на продажу пива в России во время ЧМ по футболу – лишь дань международным требованиям.

В пятницу на заседании госсовета по физкультуре и спорту глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе за время чемпионата мира было продано пива на 89 миллионов рублей, и "никаких эксцессов, никаких проблем не было". Он попросил главу государства рассмотреть вопрос более либерального подхода к реализации пива во время футбольных соревнований. При этом Минниханов пошутил, что ему, "конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво", но он заботится "о наших братьях православных".

"Мы категорически против такого предложения. Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом", — заявил РИА Новости руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.

По его данным, сегодня для помощи зависимым от алкоголя людям в России работают более 500 православных организаций, существует больше 300 братств и обществ трезвости. Минздрав и Русская православная церковь ежегодно проводят по всей стране День трезвости.

Глава Координационного центра выразил убеждение, что свободная продажа опасных продуктов или веществ, в отношении которых доказан их вред здоровью, должна быть предельно ограничена. Он уточнил, что имеет в виду, прежде всего, алкоголь и табачные изделия: "Это очень серьезно, это здоровье людей".

По словам Доронкина, послабления на пиво, которые были введены во время чемпионата мира по футболу в России, — это "международные требования, продиктованные нам извне".

"Это не значит, что мы должны закрывать глаза на те проблемы, которые у нас есть. Только по официальной статистике от причин, связанных с алкоголем, каждый год в России умирают больше полумиллиона человек. Злоупотребление алкоголем – это смерти взрослых и детей, сбитых на дороге пьяными водителями, это избиение жен и детей, это распад семей", — заключил собеседник агентства.

В Совете муфтиев России (СМР) ранее также не поддержали возможную отмену запрета на употребление пива на стадионах. Заместитель председателя СМР Рушан Аббясов заявил РИА Новости, что спорт пропагандирует лишь здоровый образ жизни, а ислам запрещает употребление алкогольных напитков вообще где бы то ни было.