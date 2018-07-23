РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ не поддержали отмену запрета на употребление пива на стадионах

(обновлено: 20:49 23.07.2018)
01638
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЦех розлива. Архивное фотоЦех розлива. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви не поддержали возможную отмену запрета на употребление пива на стадионах, отметив, что свободная продажа алкоголя должна быть предельно ограничена, а послабления на продажу пива в России во время ЧМ по футболу – лишь дань международным требованиям.

Логотип YouTube. Архивное фото
© РИА Новости
В РПЦ объяснили популярность Youtube среди молодежи
В пятницу на заседании госсовета по физкультуре и спорту глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе за время чемпионата мира было продано пива на 89 миллионов рублей, и "никаких эксцессов, никаких проблем не было". Он попросил главу государства рассмотреть вопрос более либерального подхода к реализации пива во время футбольных соревнований. При этом Минниханов пошутил, что ему, "конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво", но он заботится "о наших братьях православных".

"Мы категорически против такого предложения. Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом", — заявил РИА Новости руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.

Автомобиль итальянских карабинеров. Архивное фото
© AFP 2018 / Filippo Monteforte
Итальянца, разъезжавшего пьяным на коне, лишили водительских прав
По его данным, сегодня для помощи зависимым от алкоголя людям в России работают более 500 православных организаций, существует больше 300 братств и обществ трезвости. Минздрав и Русская православная церковь ежегодно проводят по всей стране День трезвости.

Глава Координационного центра выразил убеждение, что свободная продажа опасных продуктов или веществ, в отношении которых доказан их вред здоровью, должна быть предельно ограничена. Он уточнил, что имеет в виду, прежде всего, алкоголь и табачные изделия: "Это очень серьезно, это здоровье людей".

По словам Доронкина, послабления на пиво, которые были введены во время чемпионата мира по футболу в России, — это "международные требования, продиктованные нам извне".

Употребление алкоголя. Архивное фото
© Depositphotos / silian
Россияне стали потреблять на 40% меньше алкоголя за последние 12 лет
"Это не значит, что мы должны закрывать глаза на те проблемы, которые у нас есть. Только по официальной статистике от причин, связанных с алкоголем, каждый год в России умирают больше полумиллиона человек. Злоупотребление алкоголем – это смерти взрослых и детей, сбитых на дороге пьяными водителями, это избиение жен и детей, это распад семей", — заключил собеседник агентства.

В Совете муфтиев России (СМР) ранее также не поддержали возможную отмену запрета на употребление пива на стадионах. Заместитель председателя СМР Рушан Аббясов заявил РИА Новости, что спорт пропагандирует лишь здоровый образ жизни, а ислам запрещает употребление алкогольных напитков вообще где бы то ни было.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена