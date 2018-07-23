В РПЦ не поддержали отмену запрета на употребление пива на стадионах

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви не поддержали возможную отмену запрета на употребление пива на стадионах, отметив, что свободная продажа алкоголя должна быть предельно ограничена, а послабления на продажу пива в России во время ЧМ по футболу – лишь дань международным требованиям.
"Мы категорически против такого предложения. Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом", — заявил РИА Новости руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.
Глава Координационного центра выразил убеждение, что свободная продажа опасных продуктов или веществ, в отношении которых доказан их вред здоровью, должна быть предельно ограничена. Он уточнил, что имеет в виду, прежде всего, алкоголь и табачные изделия: "Это очень серьезно, это здоровье людей".
По словам Доронкина, послабления на пиво, которые были введены во время чемпионата мира по футболу в России, — это "международные требования, продиктованные нам извне".
В Совете муфтиев России (СМР) ранее также не поддержали возможную отмену запрета на употребление пива на стадионах. Заместитель председателя СМР Рушан Аббясов заявил РИА Новости, что спорт пропагандирует лишь здоровый образ жизни, а ислам запрещает употребление алкогольных напитков вообще где бы то ни было.