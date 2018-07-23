Муфтий призвал отказаться от "модных терминов" при популяризации ислама

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на IX всероссийском форуме татарских религиозных деятелей в Казани призвал единоверцев при популяризации ислама не злоупотреблять западноевропейскими определениями, а опираться на родную, в том числе, татарскую речь.

"Татарская богословская школа – одна из старейших и сильнейших не только в России, но и во всем мире. Во время нашей встречи с Владимиром Путиным, глава государства охарактеризовал татарское мусульманское богословие как "очень глубокое, с большой историей, наследие", – сообщил в понедельник РИА Новости глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин.

Однако, как отметил религиозный деятель, в повседневной практике все чаще наблюдается тенденция использовании "весьма красивых слов, например halal lifestyle ("халяльный образ жизни" — прим.ред.)".

"Я уверен, в погоне за этими оборотами не стоит забывать родную речь и насущные дела, наше религиозное и социальное служение российскому обществу. Давно надо переходить, порой от заимствованных западноевропейских слов к насущным делам", — сообщил муфтий.

Самигуллин отметил, что в Татарстане есть все условия и реализуются конкретные проекты, в которых татарский язык всесторонне и без ограничений используется и популяризируется.

"В каждом деле важно поступательное, качественное развитие и действие. Пророк Мухаммад сказал: "Наиболее любимо пред Аллахом то, что постоянно, даже если оно мало", — сказал муфтий Самигуллин. В качестве такого примера он привел работу "Хузур ТВ" — одного из проектов муфтията.

"Мы долго работаем в направлении мусульманского телевидения. Несколько дней назад программа "Хузур ТВ" появилась в сетке вещания на Башкортостан. Я считаю, это пример именно поступательного движения", — заключил муфтий Самигуллин.