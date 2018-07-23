Пушилин прокомментировал идею об автокефалии церкви на Украине

ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Стремление Киева создать единую поместную церковь на Украине ведет к расколу среди православных и разжиганию розни на религиозной почве, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации". Порошенко при этом считает, что Томос (указ) об автокефалии будет подписан уже "к 1030-летию крещения Украины-Руси" (28 июля).

"Киевский режим… умышленно использует сегодня наряду с русофобией еще и попытку раскола среди православных верующих", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

По мнению полпреда ДНР, обещая создать единую православную церковь, Порошенко "осознанно и настойчиво ведет к разжиганию в стране розни на религиозной почве". Он также считает, что стремление Киева создать автокефалию на Украине — это заказ извне, "поскольку зарубежным "партнерам" Украины нужно обострение ситуации внутри страны, дальнейший разрыв с Россией".

"Особенно цинично раскольнические действия украинских властей смотрятся в канун 1030-летия Крещения Руси. Вместо духовного единства славян Киев демонстрирует усиление политики распада страны, и речь идет уже не только о Донбассе", — заявил Пушилин.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.