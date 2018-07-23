ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Создание на Украине поместной автокефальной церкви может привести к разжиганию межрелигиозной войны, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации". Порошенко при этом считает, что Томос (указ) об автокефалии будет подписан уже "к 1030-летию крещения Украины-Руси" (28 июля).

"На сегодняшний момент есть три церкви: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная церковь. Две церкви незаконные, единственная признанная — это церковь Московского патриархата. Сейчас киевская власть пытается создать новую поместную церковь и для этого просит разрешения вселенского патриарха. Считаю, что создание поместной церкви приведет к разжиганию религиозной войны", — сказал в понедельник Захарченко журналистам.

По его мнению, создание поместной церкви "приведет к большему зомбированию населения Украины". Захарченко также пообещал не допустить межрелигиозной войны на территории ДНР.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>