Папа Римский призвал не допускать крушений судов с мигрантами

РИМ, 22 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск обратился к международному сообществу с призывом избегать повторения участившихся крушений судов с мигрантами в Средиземном море.

"В последние недели поступают трагические новости о крушениях лодок, перевозящих мигрантов в водах Средиземного моря", — заявил он в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

На этой неделе жертвами крушения лодки с около 150 мигрантами на борту у берегов Северного Кипра стали по меньшей мере 19 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести.

"Я обращаюсь к международному сообществу с печальным призывом действовать решительно и оперативно, с тем, чтобы не допустить повторения таких трагедий, и обеспечить безопасность, уважения прав и достоинства всех людей", — сказал папа Франциск, выразив соболезнования родным погибших.

В начале июня у берегов Туниса произошло крупное кораблекрушение — рыболовецкое судно, на борту которого, по некоторым данным, находились порядка 180 нелегальных мигрантов, затонуло в 16 морских милях от портового тунисского города Сфакс. К месту крушения были незамедлительно направлены спасатели. Жертвами катастрофы стали как минимум 79 человек.