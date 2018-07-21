Митрополит Иларион призвал беречь детей от насилия

МОСКВА, 21 июля — РИА Новости. Обезопасить детей от разврата, насмешек и насилия призвал митрополит Волоколамский Иларион, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, комментируя выложенное в интернете видео с малолетними девочками, исполняющими танец на шесте в деревне. Видео в сети заметил журналист Сергей Стиллавин.

"Я думаю, что дети не должны принимать участие в подобных развлечениях. В данном случае не идет речь о порнографии, но о действиях, которые развращают. Они развращают и тех детей, которые в этом участвуют, и тех детей, которые на это смотрят, и тех детей и взрослых, которые на это смотрят через интернет", — отметил митрополит в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"

Представитель РПЦ предостерег, что последствия от подобных действий могут быть самыми печальными. "Я бы посоветовал никогда не выставлять детей напоказ и на посмешище. Особенно в обнаженном и полуобнаженном виде, потому что все это может привести к печальным последствиям. Многие изнасилования начинались с того, что кто-то увидел кого-то на фотографии или на видео, затем начал преследовать, потом происходит изнасилование или даже изнасилование и убийство", — пояснил архиерей.

Он призвал родителей, а также бабушек и дедушек беречь своих детей, внуков. "Не допускайте, чтобы на них смотрели как на предмет вожделения! Мы должны сделать все, чтобы защитить их от подобного рода рисков", — подчеркнул митрополит Волоколамский Иларион.