Митрополит Иларион поддержал отмену уголовного наказания за репосты

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион поддержал инициативу депутатов Госдумы отменить уголовное наказание за репосты чужих публикаций в социальных сетях.
По его мнению, решением проблемы может быть блокировка сайтов, распространяющих опасную или аморальную информацию.
В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы.