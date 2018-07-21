В РПЦ призвали устранить препятствия для проведения крестного хода в Киеве

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Наталия Федотова. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил обеспокоенность в связи с поступившей с Украины информацией о препятствиях к проведению крестного хода верующими Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси.

"Мы обеспокоены поступающей информацией о том, что на Украине создаются препятствия для проведения крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси. Хорошо известно, что каноническая Украинская православная церковь всегда собирает множество верующих людей, которые участвуют в торжественном крестном ходе", — сказал Кипшидзе РИА Новости.

"Крестный ход по случаю Крещения Руси всегда был олицетворением единства верующих канонической церкви Украины, демонстрирующим ее миротворческую роль в украинском обществе, разделенном братоубийственным конфликтом. Беспрепятственное проведение религиозных шествий безусловно гарантировано как международным правом, так и внутренними законами Украины. Мы призываем к тому, чтобы все препятствия к мирному проведению крестного хода были незамедлительно устранены и наши украинские братья имели бы возможность для молитвы, не подвергаясь угрозам и ограничениям кого бы то ни было", — отметил представитель Русской православной церкви.

Ранее на сайте Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата появилась информация о том, что чиновники массово блокируют участие верующих из разных регионов в большом крестном ходе 27 июля.

"Верующим Украинской православной церкви пытаются помешать принять участие в молебне на Владимирской горке и крестном ходе 27 июля в столице, запретив всем перевозчикам Овручского района ехать в этот день по маршруту на Киев. Зато на 28 июля организацией автобусов для участия в торжествах "Киевского патриархата" занимаются сами местные администрации", — говорится на сайте.

По словам протоиерея Олега Доминского, и.о. Народичского благочиния Овручской епархии, на его запрос о наличии транспорта 27 июля все местные автоперевозчики ответили отказом, называя разные причины. "Но неофициально рассказывают, что 27-го выходить на рейсы в направлении Киева им запретили спецслужбы", — поясняет Доминский.