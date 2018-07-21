Митрополит Иларион рассказал об отношении к конкурсам красоты

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Конкурсы красоты не могут выявить реальную человеческую красоту, за ними стоит "индустрия порока", заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я лично отношусь отрицательно к конкурсам красоты. Я не думаю, что эти конкурсы выявляют реальную человеческую красоту. Я думаю, что за этим стоит индустрия порока, и я знаю, что судьбы очень многих женщин, которые выигрывали эти конкурсы, складывались в итоге крайне неблагополучно", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

На просьбу прокомментировать недавнюю победу в конкурсе "Мисс Испания" 26-летней девушки-трансгендера Ангелы Понсе, представитель Московского патриархата заметил, что Церковь не признает перемены пола.

"Если, например, какой-то человек был мужчиной, а стал женщиной и потом приходит в храм на исповедь и для того, чтобы причаститься, то мы можем допустить этого человека к причастию только с его прежним именем, и мы этого человека воспринимаем не как носителя того пола, который он сам себе в результате хирургического вмешательства присвоил, а как носителя того пола, который изначально был ему дан Богом", — сказал митрополит.

Если человек, будучи мужчиной, ощущает себя женщиной, или наоборот, то, по словам главы ОВЦС, это является "аномалией, с которой надо бороться — либо духовными средствами, либо к психологу ходить, либо к психиатру". Но это не повод для того, чтобы осуществлять сложнейшие операции по перемене пола, считает Иларион.

Кроме того, добавил он, не нужно забывать о том, что ни один человек, сменивший пол, не является полноценным носителем того пола, который он себе присвоил, потому что "полностью изменить половую природу человека невозможно – можно только сымитировать это изменение природы".

"Например, мужчина, превращенный в женщину, никогда не сможет родить ребенка. А женщина, превращенная в мужчину, никогда не сможет зачать ребенка, это общеизвестный факт. А то, что я сейчас назвал, является неотъемлемыми принадлежностями пола. То есть это значит, что никакой реальной перемены пола не происходит — просто человек надевает на себя маску и начинает ее носить. И начинает верить в то, что произошло изменение, тогда как на самом деле оно не произошло — изменились только некоторые физиологические характеристики этого человека", — заключил митрополит.