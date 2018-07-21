Митрополит Иларион оценил влияние прошедшего ЧМ на Россию

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Прошедший чемпионат мира по футболу в России пришелся как нельзя кстати для страны: несмотря на определенную политическую изоляцию и неадекватную информацию западных СМИ он способствовал формированию положительного образа России в мире, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Конечно, это было большое и значимое событие… Именно сейчас как нельзя кстати этот чемпионат пришелся, потому что Россия находится в определенной политической изоляции, и очень многие люди получают о России неадекватную информацию из западных СМИ. И было немало людей, которые приехали в Россию впервые, которые увидели, как живет наша страна, и которые уехали с совершенно другими впечатлениями", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Комментируя скандальный инцидент с двумя членами хорватской сборной, которые после победного для них матча с Россией записали видеоролик со словами "Слава Украине!", глава ОВЦС заметил, что подобного рода события "нисколько не омрачают то общее положительное впечатление, которое получили все, кто приезжал сюда — болельщики из разных стран, многие политические лидеры, которые приняли участие в чемпионате, и миллионы болельщиков, которые наблюдали за матчами этого чемпионата с экранов телевизоров".

После победы сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира над командой России в интернете появился ролик, в котором хорватский футболист Домагой Вида скандировал "Слава Украине", а член хорватской делегации Огнен Вукоевич добавил, что это была победа "за "Динамо" и Украину". Оба хорвата в прошлом играли за киевский футбольный клуб. После этого Вукоевича отстранили от работы с командой на турнире и оштрафовали на 15 тысяч франков. Виде ФИФА лишь вынесла предупреждение. В понедельник появилось новое видео с участием Виды, в котором хорват вновь прокричал "Слава Украине". Позже футболист на русском языке принес извинения за то, что скандировал проукраинские лозунги.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.