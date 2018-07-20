В Иерусалиме почтили память Романовых, расстрелянных 100 лет назад

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Память императора Николая II и его домочадцев, расстрелянных 100 лет назад, почтили траурным богослужением в иерусалимском Сергиевском подворье — одном из главных объектов российского присутствия на Святой земле, в становлении которого решающую роль сыграли Романовы.

Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин назвал церемонию в Иерусалиме логичным продолжением многотысячных поминальных мероприятий, которые прошли на этой неделе в России в годовщину убийства царской семьи.

"Романовы были членами ИППО: основал общество Александр III, Сергей Александрович — его первый руководитель, Елизавета Федоровна, мощи которой находятся здесь, в Иерусалиме, в храме Марии Магдалины, была вторым руководителем ИППО", — сказал Степашин российским журналистам.

Он рассказал, что прилетел в Иерусалим с Урала. Там сто тысяч человек прошли крестным ходом от Екатеринбурга до Ганиной Ямы в память о Николае II и членах его семьи. Затем в Алапаевске состоялось поминовение великой княгини Елизаветы Федоровны — вдовы Сергея Александровича, дяди последнего русского императора, пережившей его всего на один день.

"Любому русскому человеку… надо не только знать свою историю, трагическую в том числе, страшную. Любой террор, чем бы он ни был оправдан, красный или белый, — это преступление", — сказал Степашин.

В Иерусалиме память Романовых почтили богослужением, выставкой фотографий и документов, рассказывающих о российском присутствии в Святой земле, конференцией ИППО. В мероприятиях участвовали руководители общества, представители православного духовенства, дипломатического корпуса, местных властей.

Местом проведения стало Сергиевское подворье — странноприимный дом, воздвигнутый ИППО в конце XIX века для размещения русских паломников. Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и угловой башней, на десятилетия утраченная Россией и недавно обретенная, в прошлом году открылась после реставрации и постепенно возвращает себе исконные функции.

"Сегодня это одно из самых красивых мест в Иерусалиме. Кстати, в этом году мы впервые здесь отметили День Победы, День России, провели выборы президента… Россия возвращается с миром, добром, как это было раньше, со школами и больницами", — сказал Степашин.