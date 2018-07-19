В РПЦ объяснили популярность Youtube среди молодежи

СЕРГИЕВ ПОСАД, 19 июл — РИА Новости. Секрет популярности видеохостинга Youtube заключается в "запросе на искренность" со стороны прежде всего молодой аудитории, который этот сервис, в отличие от современного телевидения, может удовлетворить, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви c обществом и СМИ Владимир Легойда.

Легойда выступил в четверг перед молодежной аудиторией на православном фестивале-форуме "Добролето. Территория веры", который проходит на этой неделе в палаточном городке на Благовещенском поле Сергиева Посада.

"Почему сейчас бум Youtube, миллионные просмотры и прочее? Потому что, как я понимаю, у молодого поколения есть усталость и недоверие к телевизионным форматам. В массе своей люди этому не верят, им это не интересно. Причем, может быть, содержание даже было бы интересно, но это сделано так, что это не будут смотреть", — сказал Легойда.

В то же время то, что предлагает Youtube, отметил он, это "выходят какие-то пацаны, они ничего не умеют, ничего не могут — говорить не могут, снимать не могут, свет выставить нормально не могут, — и у них какие-то сотни тысяч, миллионы просмотров". "Молодежь не терпит неискренности и какой-то назидательности, это совершенно понятно… Вы просто задаете себе вопросы и честно на них отвечаете, не боясь", — сказал глава синодального отдела.

По мнению Легойды, секрет популярности видеохостинга именно в том, что аудитории Youtube "кажется, что вот это — правда, вот там — настоящий разговор, там честно, потому что эти люди (авторы роликов) не подбирают слова, не избегают никаких тем". "И эту тенденцию невозможно игнорировать", — признал представитель Церкви.

Как считает Легойда, феномен популярности Youtube еще нужно исследовать, однако очевидно, что создателям качественного контента нельзя допускать, например, "стилистического речевого снижения", которое зачастую встречается у пользователей видеосервиса. "Если это эксплуатируют, мне кажется, это неправильно, мы должны все же каким-то стандартам следовать", — сказал он.