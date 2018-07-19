В Казани открыли музей памяти убитого экстремистами муфтия Якупова

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Апанаевской мечети столицы Татарстана в четверг открыт музей, посвященный жизни видного богослова и религиозного деятеля Валиуллы Якупова, убитого экстремистами в 2012 году, сообщил в четверг РИА Новости муфтий республики Камиль Самигуллин.

"Сегодня утром на мусульманском кладбище, где похоронен трагически погибший Якупов, религиозные деятели почтили его память. А спустя час при участии духовных лиц и многочисленных прихожан торжественно открыт музей его имени в Апаневской мечети Казани, где он служил имам-хатыбом", — сообщил муфтий Самигуллин.

Духовный лидер мусульман Татарстана отметил, что Валиулла Якупов был известным богословом. Именно он, подчеркнул Самигуллин, стоял у истоков возрождения национального самосознания и религии.

"Якупов выпустил немало книг на тему ислама и всегда опирался на труды отечественной богословской школы, что для нас является очень важным фактором. Именно он на должном уровне начал выпускать и распространять современные мусульманские газеты и журналы, остро обличая псевднорелигиозные учения. Несомненно, Якупов был очень уважаем и популярен среди народа", — отметил Самигуллин.

Муфтий сказал, что с открытия музея имени Валиуллы Якупова стартует IX Всероссийский Форум татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия".

"Форум проводиться в рамках 200-летия татарского богослова Шагабутдина Марджани. В связи с этим в Казань приглашены 1100 человек со всех регионов России и из тридцати стран ближнего и дальнего", — добавил муфтий.

Секцию "Роль религиозных деятелей в выявлении и возрождении духовного наследия татарского народа" в Академии наук РТ возглавит муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Известный религиозный мусульманский деятель Валиуллан Якупов был убит экстремистами 19 июля 2012 года у подъезда собственного дома в Казани. Злоумышленники выстрелили в него не менее шести раз.