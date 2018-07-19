Защитники Андроникова монастыря просят не развивать тир на месте некрополя

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Защитники Андроникова монастыря направили обращения главам МВД РФ, ФСБ и Росгвардии с просьбой не заключать никаких соглашений с владельцами построенного на месте древнего монастырского некрополя тира и не допустить проведения там тренировочных стрельб с участием силовиков. Об этом сообщили в четверг РИА Новости авторы обращения, представители Московского общественного движения за возрождение обители.

Общественные активисты выступают также против получения владельцами тира лицензии на осуществление деятельности. По их мнению, частный тир на территории бывшего некрополя, у стен Андроникова монастыря, построен незаконно и "нарушает архитектурный ансамбль расположенных вокруг храмов и монастырских строений". В обращении отмечается, что тир должен стать центром обучения пулевой стрельбе и международных соревнований.

"Основным потребителем услуг этого объекта, <…> по замыслу его собственников, выступают правоохранительные органы, сотрудники которых должны проходить тренировочные стрельбы именно в этом тире. Подобное, по-нашему общему убеждению, недопустимо", — отмечается в письме на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Авторы обращения назвали "преступлением против базовых нравственных норм" возможное использование данного объекта для тренировок сотрудников МВД и других силовых ведомств.

"Мы просим вас поддержать нашу обеспокоенность и рекомендовать подчиненным структурам не вступать с владельцами тира (#тирнакостях) в отношения с заключением с ними государственных контрактов. Мы убеждены, что и без этого тира есть множество мест, где можно провести подобные мероприятия", — говорится в обращении, подписанном председателем Московского общественного движения за возрождение обители Сергеем Карнауховым.

Аналогичные письма направлены на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова и руководителя Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) Виктора Золотова. РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

Ранее Карнаухов сообщил РИА Новости, что территория некрополя в 1998 году была передана правительством Москвы приходу храма Спаса Нерукотворного образа на праве бессрочного владения. У стен обители, начиная с XIV века, были захоронены воины, павшие в Куликовской битве, в Северной войне 1700-1721 годов, Отечественной войне 1812 года, представители известных дворянских родов, а также узники большевистского Андроньевского концлагеря.

Департамент культурного наследия Москвы в мае этого года включил некрополь Спасо-Андроникова монастыря в перечень выявленных объектов культурного наследия города и утвердил границы территории этого достопримечательного места. По закону, на территории некрополя теперь запрещается возведение объектов капитального строительства и временных построек, не связанных с обеспечением его функционирования, а также хозяйственная деятельность, ведущая к ухудшению его состояния.

Спасо-Андроников монастырь был основан в 1357 году святителем Алексием Московским, первым его игуменом стал преподобный Андроник, ученик Сергия Радонежского. У стен обители были захоронены воины, павшие в Куликовской битве, в других сражениях, представители известных дворянских родов. В годы советской власти монастырский некрополь был разорен. Сейчас в монастыре находится Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, также здесь зарегистрирована местная религиозная организация — приход храма Спаса Нерукотворного.