Защитники Андроникова монастыря просят не развивать тир на месте некрополя

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Защитники Андроникова монастыря направили обращения главам МВД РФ, ФСБ и Росгвардии с просьбой не заключать никаких соглашений с владельцами построенного на месте древнего монастырского некрополя тира и не допустить проведения там тренировочных стрельб с участием силовиков. Об этом сообщили в четверг РИА Новости авторы обращения, представители Московского общественного движения за возрождение обители.
"Основным потребителем услуг этого объекта, <…> по замыслу его собственников, выступают правоохранительные органы, сотрудники которых должны проходить тренировочные стрельбы именно в этом тире. Подобное, по-нашему общему убеждению, недопустимо", — отмечается в письме на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.
Авторы обращения назвали "преступлением против базовых нравственных норм" возможное использование данного объекта для тренировок сотрудников МВД и других силовых ведомств.
"Мы просим вас поддержать нашу обеспокоенность и рекомендовать подчиненным структурам не вступать с владельцами тира (#тирнакостях) в отношения с заключением с ними государственных контрактов. Мы убеждены, что и без этого тира есть множество мест, где можно провести подобные мероприятия", — говорится в обращении, подписанном председателем Московского общественного движения за возрождение обители Сергеем Карнауховым.
Аналогичные письма направлены на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова и руководителя Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) Виктора Золотова. РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.
Департамент культурного наследия Москвы в мае этого года включил некрополь Спасо-Андроникова монастыря в перечень выявленных объектов культурного наследия города и утвердил границы территории этого достопримечательного места. По закону, на территории некрополя теперь запрещается возведение объектов капитального строительства и временных построек, не связанных с обеспечением его функционирования, а также хозяйственная деятельность, ведущая к ухудшению его состояния.
Спасо-Андроников монастырь был основан в 1357 году святителем Алексием Московским, первым его игуменом стал преподобный Андроник, ученик Сергия Радонежского. У стен обители были захоронены воины, павшие в Куликовской битве, в других сражениях, представители известных дворянских родов. В годы советской власти монастырский некрополь был разорен. Сейчас в монастыре находится Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, также здесь зарегистрирована местная религиозная организация — приход храма Спаса Нерукотворного.