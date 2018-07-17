Госдума расширяет права религиозных организаций в сфере образования

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о праве духовных образовательных организаций реализовывать дополнительные образовательные и профессиональные программы.

Законопроект предлагает предоставить духовным образовательным организациям право реализовывать дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы, программы профессионального обучения (наравне с другими образовательными организациями).

"Таким образом, духовным образовательным организациям будет предоставлена равная с другими образовательными организациями возможность участвовать в формировании всех основных путей достижения квалификации, предусмотренных в рамках Национальной рамки квалификаций в РФ. В результате реализации законопроекта духовные образовательные организации становятся полноценными участниками системы непрерывного профессионального образования, формируемой в РФ", — отмечают авторы инициативы.