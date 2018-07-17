В Крыму восстановят храм, разрушенный землетрясением около 100 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Храм Вознесения Господня в Ливадии, разрушенный около 100 лет назад в результате землетрясения на южном берегу Крыма, восстановят, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Закладка капсулы в основание храма с посланием для будущих поколений верующих состоялась во вторник. В торжественной церемонии приняли участие митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и глава администрации города Алексей Челпанов. Храм будет воссоздан как памятник 100-летию трагической гибели царской семьи.

"Данный храм будет не только еще одной лептой в деле прославления царской семьи, но станет также знаменем возрождения нашего Отечества и символом торжества исторической памяти", – сказал митрополит Лазарь.

Митрополит провел на месте церкви торжественное богослужение.

"Строителями уже выполнены все необходимые укрепительные работы, и выполнен нулевой цикл работ – возведено бетонное основание будущего храма", — говорится в сообщении.

Церковь Вознесения Господня в южнобережном поселке Ливадия была воздвигнута по проекту архитектора Альфонса Венсана в 1876 году при поддержке императрицы Марии Александровны. Храм являлся оплотом православной веры до 1927 года, когда на Крым обрушилось землетрясение.

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