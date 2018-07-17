Епископ Тихон: жизнь и кончина семьи Николая II необычайно светлы

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Жизнь и кончина последнего российского императора Николая II и его семьи представляют для верующих "великий урок преданности учению Христову и Богу", заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) по окончании Божественной литургии в Сретенском монастыре в 100-летнюю годовщину расстрела царской семьи.

Бывший наместник Сретенского монастыря, а ныне правящий архиерей Псковской епархии, митрополит Тихон совершил в день памяти Царственных страстотерпцев богослужение в московской обители по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Жизнь, страдания, крест и кончина семьи последнего русского императора и его друзей необычайно светлы, потому что они всегда оставались верны Богу и самим себе. Какие бы испытания на их долю ни приходились, ничто не могло их сокрушить, ничто не могло вселить ненависть в их души. А это означало, что Бог был всегда с ними, что верность тому, чему они один раз и навсегда обручили свою душу, — вере православной, учению Христову и преданности Богу, — это было и оставалось всегда с ними. И это для нас великий урок. И именно это мы можем и должны просить у этих святых", — сказал митрополит Тихон

По его словам, верующие часто обращаются к Богу и святым с просьбами о земном благополучии, о здоровье, и правильно делают, поскольку это действительно насущные потребности человека. "Но самое главное – это то, что избрали святые страстотерпцы: сокровенный, таинственный и самый главный в жизни путь познания Бога и путь шествия в Его Царствие", — отметил архиерей.

Как уточнили в Сретенском монастыре, за богослужением молилось множество верующих, и "среди молившихся были представители комиссии по исследованию "екатеринбургских останков".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.