Патриарх Сербский: Николай II был величайшим правителем

БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Николай II Романов был одним из величайших российских правителей, а Россия при нем находилась во враждебном окружении, заявил патриарх Сербский Ириней в 100-летнюю годовщину расстрела царской семьи Романовых после торжественного богослужения и крестного хода в центре Белграда.

В рамках мероприятий к 100-летию убийства членов царской семьи утром во вторник проведено богослужение на подворье Русской православной церкви – в храме Пресвятой Троицы. После архиерейской литургии крестный ход прошел по улицам в центре сербской столицы. Соответствующее объявление было заранее сделано в прошлое воскресенье во всех православных храмах Белграда. В шествии приняли участие свыше тысячи человек — представители духовенства, организаций русско-сербской дружбы и граждане России и Сербии. По ходу движения мимо Скупщины (парламента) Сербии участвующий в мероприятии хор исполнял "Боже, царя храни".

У памятника Николаю II Романову патриарх Сербский отслужил торжественный молебен и обратился к собравшимся. По словам патриарха Иринея, российский император был "одним из величайших правителей и царей России по своим моральным и духовным качествам".

"Всю жизнь его сопровождали недоверие, клевета, недооценка его личности. И это происходило, если посмотрим, в то время, когда царская Россия имела многочисленных неприятелей, как и сейчас", — заявил предстоятель Сербской православной церкви. "Неизвестно, что бы было с Сербией и сербским народом, если бы он (Николай II) не вступил в первую мировую войну", — отметил патриарх. Патриарх Ириней отметил, что вся семья Романовых вела себя "глубоко по-христиански" до самого конца.

Затем состоялось возложение венков с участием представителей посольства РФ, сербских политиков, священнослужителей, общественных деятелей.

В ноябре 2014 года в Белграде тогдашний сербский президент Томислав Николич вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II Романову. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии". Памятник находится на центральной улице близ скупщины Белграда (городского собрания) и резиденции президента. Пространство вокруг памятника с апреля 2017 носит название парка имени ансамбля Александрова.