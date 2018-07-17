Андроников монастырь отметил день Андрея Рублева праздничным крестным ходом

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Несколько десятков человек во вторник, в день памяти преподобного Андрея Рублева, приняли участие в праздничном крестном ходе вокруг древнего Спасо-Андроникова монастыря, сообщает Московское общественное движение за возрождение обители.

Православная церковь 17 июля празднует память преподобного Андрея Рублева (ок.1360-ок.1428) — величайшего русского иконописца, работы которого получили всемирное признание. Самое известное произведение Андрея Рублева — образ Святой Троицы, в котором художник воплотил завет Сергия Радонежского о том, чтобы "воззрением на Святую Троицу побеждалась ненавистная рознь мира сего". Иконописец был канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных.

"Сегодня в соборе Спаса Нерукотворного образа древнейшего московского Андроникова монастыря, где, согласно летописям, преподобный Андрей принимал монашеский постриг и в котором трудился над росписями стен, совершена Божественная литургия и крестный ход. В праздничных мероприятиях принимают участие иконописцы, реставраторы, представители общественности и музейного сообщества", — говорится в сообщении.

Спасо-Андроников монастырь был основан в 1357 году святителем Алексием Московским, первым его игуменом стал преподобный Андроник, ученик Сергия Радонежского. У стен обители были захоронены воины, павшие в Куликовской битве, в других сражениях, представители известных дворянских родов. В годы советской власти монастырский некрополь был разорен. Сейчас в монастыре находится Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, также здесь зарегистрирована местная религиозная организация — приход храма Спаса Нерукотворного.

Департамент культурного наследия Москвы в мае этого года включил некрополь Спасо-Андроникова монастыря в перечень выявленных объектов культурного наследия города и утвердил границы территории этого достопримечательного места. По закону, на территории некрополя теперь запрещается возведение объектов капитального строительства и временных построек, не связанных с обеспечением его функционирования, а также хозяйственная деятельность, ведущая к ухудшению его состояния.