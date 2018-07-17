В Приднестровье освятили часовню в память Николая II

ТИРАСПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Часовня "Памяти святых царских мучеников" — последнего российского императора Николая II и членов его семьи – освящена в ночь с понедельника на вторник на территории Бендерской крепости, сообщила пресс-служба главы Приднестровья.

Часовня сооружена на территории военно-исторического мемориального комплекса "Бендерская крепость" рядом с храмом князя Александра Невского. Божественную литургию провел архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. В ночной молитве поименно вспомнили Николая II, его жену и детей, медика и трех человек их прислуги – тех, чьи жизни оборвали выстрелы, прозвучавшие в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале одного из домов Екатеринбурга.

В памятном мероприятии принял участие президент Приднестровья Вадим Красносельский, который отметил, что расстрел царской семьи стал первым звеном в исторической цепочке трагических событий, которые пришлось пережить великой стране. "В трех поколениях пытались истребить в нас веру в Бога, заставить забыть историю, своих предков, свои корни. Не получилось. Именно память дает всем шанс на спасение", – приводит пресс-служба слова приднестровского лидера, обратившегося к собравшимся на церемонии.

Здесь же состоялась презентация книга "Страж Бендерской крепости" о церкви Александра Невского, подготовленная настоятелем храма протоиереем Анатолием Калмыком.

В ночь с 16 на 17 июля исполнилось ровно 100 лет со дня гибели царской семьи. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.