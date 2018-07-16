Ватикан опроверг участие Папы Римского в переговорах о примирении в Мексике

МЕХИКО, 16 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск не сможет принять участие в видеоконференциях, целью которых является поиск мира в Мексике, заявил в понедельник представитель Ватикана Грег Бурк.

Ранее сообщалось, что понтифик якобы принял предложение будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора стать посредником в процессе примирения. Различные конференции на эту тему планируются в августе-октябре этого года.

"Новость о том, что Святой Отец примет участие в этой конференции, не имеет под собой оснований", – приводит агентство ЭФЭ заявление Бурка.

Победитель президентских выборов в Мексике Лопес Обрадор заявил сразу после победы, что намерен попросить помощи у Папы Римского, других религиозных лидеров и правозащитников для обеспечения мира в Мексике.

Только за время предвыборной кампании в Мексике были убиты 523 политика и государственных служащих. Лопес Обрадор уже заявил, что намерен изменить вектор борьбы с преступностью с силового на социальный, пытаясь решить причины проблем, которые вызывают насилие.