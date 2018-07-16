МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Выводы экспертов о подлинности останков последнего русского императора Николая II и его семьи очень важны для церковной комиссии, которая также работает по этому делу, ведь царская семья канонизирована, пояснил РИА Новости адвокат императорского дома Герман Лукьянов.
Адвокат назвал заключение СК РФ о подлинности останков положительным, но промежуточным моментом. Поскольку члены царской семьи причислены к лику святых, напомнил Лукьянов, РПЦ интересуется расследованием этого дела.
"Заключение церковной комиссии будет обсуждаться Священным синодом, а окончательное решение огласят на Архиерейском соборе, когда все сомнения будут сняты. Для церкви это очень важный вопрос", — добавил адвокат.
По его словам, расследование уголовного дела в итоге будет прекращено. "События произошли 100 лет назад, конечно, следователь в итоге его прекратит, по каким основаниям, я не буду гадать. Но в постановлении о прекращении дела будут отражены выводы всех экспертиз, все результаты и выводы, к которым пришло следствие", — сказал Лукманов.
Как ранее сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, комплексные молекулярно-генетические экспертизы "подтвердили принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения".
Расследование дела об убийстве членов Российского императорского дома в 1918 году продолжается, однако, согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын.
После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение.
К производству данных экспертиз привлечены видные ученые, для разрешения поставленных вопросов ими изучается и систематизируется около 2 тысяч документальных первоисточников, в том числе обнаруженные за последние два года в зарубежных архивах и музеях и никем пока не исследованные.