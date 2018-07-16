МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Выводы экспертов о подлинности останков последнего русского императора Николая II и его семьи очень важны для церковной комиссии, которая также работает по этому делу, ведь царская семья канонизирована, пояснил РИА Новости адвокат императорского дома Герман Лукьянов.

"По одному вопросу работает церковная комиссия РПЦ, межправительственная рабочая группа и следственная группа", — сказал адвокат, напомнив, что дело об убийстве царской семьи было возобновлено в 2015 году именно по запросу РПЦ и следователям предстоит ответить на вопросы церкви, которые касаются подлинности останков и обстоятельств гибели.

Адвокат назвал заключение СК РФ о подлинности останков положительным, но промежуточным моментом. Поскольку члены царской семьи причислены к лику святых, напомнил Лукьянов, РПЦ интересуется расследованием этого дела.

"Заключение церковной комиссии будет обсуждаться Священным синодом, а окончательное решение огласят на Архиерейском соборе, когда все сомнения будут сняты. Для церкви это очень важный вопрос", — добавил адвокат.

По его словам, расследование уголовного дела в итоге будет прекращено. "События произошли 100 лет назад, конечно, следователь в итоге его прекратит, по каким основаниям, я не буду гадать. Но в постановлении о прекращении дела будут отражены выводы всех экспертиз, все результаты и выводы, к которым пришло следствие", — сказал Лукманов.

Как ранее сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, комплексные молекулярно-генетические экспертизы "подтвердили принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения".

Расследование дела об убийстве членов Российского императорского дома в 1918 году продолжается, однако, согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын.

После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение.

К производству данных экспертиз привлечены видные ученые, для разрешения поставленных вопросов ими изучается и систематизируется около 2 тысяч документальных первоисточников, в том числе обнаруженные за последние два года в зарубежных архивах и музеях и никем пока не исследованные.