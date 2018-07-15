Патриарх Кирилл рассказал об обязанности церкви заботиться о своем народе

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в храме-памятнике на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в храме-памятнике на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге

АЛАПАЕВСК, 15 июл — РИА Новости. Новомученики ХХ века передали Русской православной церкви обязанность заботиться о своем народе и постоянно способствовать его процветанию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье на месте казни "алапаевских мучеников" — великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и ее близких.

Бывшая шахта №11, в которую большевики заживо сбросили впоследствии канонизированную православной Церковью великую княгиню, ее келейницу Варвару и еще 6 человек, находится в 10 километрах от города Алапаевск. На этом месте в 1995 году был заложен монастырь в честь новомучеников и исповедников Российских. Патриарх Кирилл, совершающий визит на Урал в "Царские дни", освятил в обители храм Федоровской иконы Божией матери.

"Трудно себе представить, глядя на почти засыпанную шахту, весь страх и ужас, который охватил неповинных людей, которых привели к этому обрыву, чтобы сбросить вниз. И ничья рука не остановилась. Перед палачами были не преступники — были люди, которые не нарушили ни одного закона и реально не представляли никакой угрозы. Они отказались от всякой политической борьбы, от любых претензий на власть. Единственное, почему Елизавета Федоровна осталась в России, а не уехала в Данию, где могла быть вместе со своими родственниками — это то, что она не могла оставить страну, которая стала для нее второй родиной, и Церковь, которой она служила верой и правдой, основав Марфо-Мариинскую обитель и научив многих людей свою православную веру сочетать с реальным доброделанием", — сказал предстоятель Русской православной церкви, обращаясь к многочисленным паломникам.

Патриарх верит в дальнейшее возрождение Церкви в России и укрепление духовной жизни людей, без которой, по его словам, не может быть человеческого счастья. "Будем удвоенными силами служить достижению той цели, которая сегодня стоит перед нашей Церковью, ибо мы наследники святых новомучеников и исповедников Церкви Русской; со своей Голгофы они вручили нам духовный мандат заботиться о нашем народе и его спасении", — подчеркнул он.

Первоиерарх также посетил мемориальный музей "алапаевских мучеников", открытый в месте их последнего тюремного заточения — здании Напольной школы на окраине города. В ее дворе сейчас находится женский монастырь во имя преподобной Елисаветы.

"Видя всех вас сегодня, посещая все концы земли Русской, видя духовное возрождение народа, я осознаю, что мы сейчас находимся на очень важном отрезке исторического бытия, с которым связано возрождение веры и Отечества нашего", — заключил патриарх Московский и всея Руси.