РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал об обязанности церкви заботиться о своем народе

0842
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл в храме-памятнике на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в ЕкатеринбургеПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл в храме-памятнике на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

АЛАПАЕВСК, 15 июл — РИА Новости. Новомученики ХХ века передали Русской православной церкви обязанность заботиться о своем народе и постоянно способствовать его процветанию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье на месте казни "алапаевских мучеников" — великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и ее близких.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в Екатеринбурге. 14 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Синод РПЦ принял послание по случаю годовщины Крещения Руси
Бывшая шахта №11, в которую большевики заживо сбросили впоследствии канонизированную православной Церковью великую княгиню, ее келейницу Варвару и еще 6 человек, находится в 10 километрах от города Алапаевск. На этом месте в 1995 году был заложен монастырь в честь новомучеников и исповедников Российских. Патриарх Кирилл, совершающий визит на Урал в "Царские дни", освятил в обители храм Федоровской иконы Божией матери.

"Трудно себе представить, глядя на почти засыпанную шахту, весь страх и ужас, который охватил неповинных людей, которых привели к этому обрыву, чтобы сбросить вниз. И ничья рука не остановилась. Перед палачами были не преступники — были люди, которые не нарушили ни одного закона и реально не представляли никакой угрозы. Они отказались от всякой политической борьбы, от любых претензий на власть. Единственное, почему Елизавета Федоровна осталась в России, а не уехала в Данию, где могла быть вместе со своими родственниками — это то, что она не могла оставить страну, которая стала для нее второй родиной, и Церковь, которой она служила верой и правдой, основав Марфо-Мариинскую обитель и научив многих людей свою православную веру сочетать с реальным доброделанием", — сказал предстоятель Русской православной церкви, обращаясь к многочисленным паломникам.

Церемония открытия 10 ассамблеи ВСЦ. Архивное фото.
© РИА Новости / Ольга Липич
Легойда: РПЦ сохраняет христианские основы Всемирного совета церквей
Патриарх верит в дальнейшее возрождение Церкви в России и укрепление духовной жизни людей, без которой, по его словам, не может быть человеческого счастья. "Будем удвоенными силами служить достижению той цели, которая сегодня стоит перед нашей Церковью, ибо мы наследники святых новомучеников и исповедников Церкви Русской; со своей Голгофы они вручили нам духовный мандат заботиться о нашем народе и его спасении", — подчеркнул он.

Первоиерарх также посетил мемориальный музей "алапаевских мучеников", открытый в месте их последнего тюремного заточения — здании Напольной школы на окраине города. В ее дворе сейчас находится женский монастырь во имя преподобной Елисаветы.

"Видя всех вас сегодня, посещая все концы земли Русской, видя духовное возрождение народа, я осознаю, что мы сейчас находимся на очень важном отрезке исторического бытия, с которым связано возрождение веры и Отечества нашего", — заключил патриарх Московский и всея Руси.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена