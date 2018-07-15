Патриарх Кирилл рассказал об обязанности церкви заботиться о своем народе

АЛАПАЕВСК, 15 июл — РИА Новости. Новомученики ХХ века передали Русской православной церкви обязанность заботиться о своем народе и постоянно способствовать его процветанию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье на месте казни "алапаевских мучеников" — великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и ее близких.
"Трудно себе представить, глядя на почти засыпанную шахту, весь страх и ужас, который охватил неповинных людей, которых привели к этому обрыву, чтобы сбросить вниз. И ничья рука не остановилась. Перед палачами были не преступники — были люди, которые не нарушили ни одного закона и реально не представляли никакой угрозы. Они отказались от всякой политической борьбы, от любых претензий на власть. Единственное, почему Елизавета Федоровна осталась в России, а не уехала в Данию, где могла быть вместе со своими родственниками — это то, что она не могла оставить страну, которая стала для нее второй родиной, и Церковь, которой она служила верой и правдой, основав Марфо-Мариинскую обитель и научив многих людей свою православную веру сочетать с реальным доброделанием", — сказал предстоятель Русской православной церкви, обращаясь к многочисленным паломникам.
Первоиерарх также посетил мемориальный музей "алапаевских мучеников", открытый в месте их последнего тюремного заточения — здании Напольной школы на окраине города. В ее дворе сейчас находится женский монастырь во имя преподобной Елисаветы.
"Видя всех вас сегодня, посещая все концы земли Русской, видя духовное возрождение народа, я осознаю, что мы сейчас находимся на очень важном отрезке исторического бытия, с которым связано возрождение веры и Отечества нашего", — заключил патриарх Московский и всея Руси.