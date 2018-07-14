Армянское духовенство пообещало защищать католикоса

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Армянское духовенство готово ценой своей жизни защитить католикоса всех армян Гарегина II, если компетентные органы Армении не смогут этого сделать, заявил директор музеев и архива духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Асохик Карапетян.

Ранее в субботу руководитель пресс-канцелярии Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян сообщил, что во время паломничества католикоса в монастырь Гндеванк Вайоцдзорской епархии его противники перекрыли дорогу и окружили машину патриарха, а ему самому грозит опасность. Полиция приложила усилия для разблокирования дороги. Позже Гарегину II удалось выехать в Эчмиадзин.

"Мы хотим призвать компетентные органы Республики Армения как священнослужители, христиане, граждане Армении, чтобы они добросовестно выполняли возложенные на них обязанности, обеспечили безопасность жизни патриарха и беспрепятственное исполнение его миссии. Если компетентные органы неспособны выполнять свои обязанности, то пусть знают, что мы – духовенство, сделаем это ценой своей жизни", — сказал иерей Асохик в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

По его словам, вся дальнейшая ответственность ляжет на противную сторону. "Берегитесь справедливого гнева Божьего, сурового проклятия наших предков и научитесь обращать в добрые дела дарованное вам призвание", — сказал священник.

На минувшей неделе митингующие ворвались в здание канцелярии, требуя добровольного отказа от сана Верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II. Полиция вывела их из здания. Немногочисленные митинги и шествия в рамках инициативы "Новая Армения, новый патриарх" начались после смены светской власти в стране и назначения премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

