В РПЦ назначили нового главу учебного комитета

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в Екатеринбурге. 14 июля 2018

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в Екатеринбурге. 14 июля 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Учебный комитет Русской православной церкви (РПЦ) возглавил бывший настоятель московского университетского храма святой мученицы Татьяны, профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов, такое решение принял Священный синод РПЦ.

До июня 2018 года эту должность занимал архиепископ Верейский Евгений (Решетников), указом патриарха Московского и всея Руси рукоположенного в митрополита Таллинского и всей Эстонии.

"Отец Максим на протяжении десяти последних лет системно занимался обустройством духовного образования в нашей Церкви", — отметил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. За годы преподавания новый руководитель учкома опубликовал более 100 статей и переводов в церковной и светской прессе и регулярно выступает в СМИ и интернете по актуальным вопросам современной общественной и церковной жизни.

Протоиерей Максим Козлов является настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Москве.