Патриарх хочет детально разобраться в деле об останках царской семьи

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает молебен у ковчега с мощами святой княгини Елизаветы Федоровны в храме-памятнике на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает молебен у ковчега с мощами святой княгини Елизаветы Федоровны в храме-памятнике на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви хочет лично добиться правды в вопросе признания царских останков, сообщил в субботу глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

"Патриарх хочет добиться правды, он человек, любящий детально во всем разобраться. У него был список из десяти вопросов, которые он задавал экспертам", — сказал Волков журналистам.

Он повторил, что окончательная позиция Церкви будет сформулирована на Архиерейском соборе, но в ближайшее время его проведение не планируется. "Поэтому даже если будут завершены экспертизы, которые уже, как я понимаю, закончены на 90%, их итоговое оглашение будет все равно на Соборе", — продолжил пресс-секретарь патриарха Кирилла.

По его словам, в РПЦ нет разномыслия, когда "патриарх считает так, а другие иначе". Священноначалие Церкви хочет, чтобы ее позиция не была подверженной никаким политическим движениям, заключил Волков.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.