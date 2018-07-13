Патриарх Кирилл приехал в Екатеринбург перед годовщиной расстрела Романовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу прибыл с визитом в Екатеринбург, где он проведет заседание Священного синода и посетит места, связанные с последними месяцами жизни семьи российского императора Николая II.
Он выразил надежду, что внимание к трагическим событиям начала ХХ века поможет тем, кто еще не успел переосмыслить историю, сделать это, а результатом этого переосмысления станет "возрастание общего согласия и примирения". "Чтобы исторические трагедии, которые достались нам из прошлого, больше не были причиной нашего разделения", — пояснил патриарх.
По словам руководителя патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова, тема расстрела царской семьи "будет осмысляться во всех словах и проповедях предстоятеля Церкви" и станет основополагающей для размышлений и молитв всех православных верующих.
Члены царской семьи, их доктор Евгений Боткин и трое слуг были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге.