На крестный ход в Екатеринбурге ожидают 100 тысяч человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Ожидается, что крестный ход, который пройдет в ночь на 17 июля в Екатеринбурге в память 100-летия гибели царской семьи, соберет 100 тысяч человек, сообщил журналистам в пятницу старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло.

"Это крестный ход, который собирает тысячи людей. И в этом году мы ожидаем огромного количества паломников, которые таким образом – участием в службе, ночной литургии у Храма-на-Крови с 16 на 17 июля под открытым небом, службы, которую возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а затем и крестным ходом в 20 с лишним километров до Ганиной Ямы – почтут память царской семьи и пройдут тем путем, которым везли 100 лет назад останки святых царственных страстотерпцев и верных их спутников", — сказал он.

"Мы аналитически предполагаем и называем цифру — 100 тысяч человек", — ответил Миняйло на вопрос о количестве участников крестного хода.

Он добавил, что люди специально берут отпуск, чтобы приехать в Екатеринбурге и принять участие в крестном ходе. Ожидается участие паломников из Австралии, США, Сингапура, Новой Зеландии, Великобритании и других стран.

По словам Миняйло, до этого также пройдет малый крестный ход, в котором смогут принять участие дети и те, кто не уверен, что сможет пройти большим крестным ходом.

Международный фестиваль православной культуры "Царские дни", посвященный столетней годовщине гибели семьи последнего русского императора Николая II, проходит в Екатеринбурге с 12 по 21 июля. Планируется, что в эти дни Екатеринбург посетит предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл. В мероприятиях также запланировано участие главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марии Владимировны и князя Павла Куликовского-Романова, уточнил Миняйло. По его словам, княгиня и князь примут участие в торжествах и богослужениях.

Члены царской семьи, их доктор Евгений Боткин и трое слуг были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В советское время среди исследователей гибели Романовых существовали разные предположения по поводу того, что стало с останками. Следователь Николай Соколов, начавший расследование в 1919 году, пришел к выводу о том, что все 11 тел были уничтожены путем сожжения и воздействия серной кислоты в районе Ганиной Ямы.