РЕК призвал продолжить поиски останков жертв нацистов под Петербургом

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) призывает продолжить поиски останков жертв нацистов периода Великой Отечественной войны в городе Пушкин Ленинградской области, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении президента РЕК Юрия Каннера.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в ходе работ в Александровском парке в городе Пушкин были обнаружены человеческие останки со следами насильственной смерти периода Великой Отечественной войны. По предварительной версии, кости принадлежат двум евреям, расстрелянным нацистами во время оккупации. На территории Ленинградской области во время Холокоста погибли десятки тысяч евреев.

По словам Каннера, находка в Пушкине очень важна для того, чтобы попытаться с помощью современных технических средств найти и обозначить все места казни евреев в городе осенью 1941 года. Их расстреливали группами на площади перед Екатерининским дворцом, а также рядом с ним. По разным оценкам, здесь было убито от 150 до 800 евреев, выжить не удалось никому.

"В течение многих лет РЕК совместно с Центром "Холокост" и евангельскими христианами России осуществляет проект "Вернуть достоинство" по обнаружению останков жертв нацизма, независимо от них национальности, и установке памятников в местах массовых расстрелов. В рамках этого проекта РЕК готов оказать организационную и финансовую помощь в изыскательских работах в Пушкине", — говорится в заявлении Каннера.

Президент РЕК отметил, что необходимо выявить все места казней, обозначить их и установить памятные знаки, по возможности, с указаниями имен погибших. "Уверены, что руководство музея-заповедника "Царское село", с которым мы намерены тесно взаимодействовать, поддержит это начинание", — заявил Каннер.

В 1991 году в сквере у Александровского дворца уже появился мемориал "Формула скорби". Как напомнили в РЕК, это был "первый мемориал жертв Холокоста, установленный в новой России, первый на пространстве бывшего СССР, где указывалась национальная принадлежность погибших, которая и стала причиной расправы над ними". "Мемориал стал местом проведения ежегодных траурных мероприятий, где петербургская общественность поминает всех жертв Холокоста, в том числе погибших не только в Пушкине. Возможно, стелы с именами жертв следует установить именно здесь", — говорится в обращении.

Президент РЕК также отметил, что в январе этого года по инициативе администрации соседнего музея-заповедника, в Павловске, был открыт памятный знак казненным там 37 евреям. "Символично, что последней расстрелянной была еврейка по фамилии Пушкина", — добавил Каннер.