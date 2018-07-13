РЕК призвал продолжить поиски останков жертв нацистов под Петербургом

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) призывает продолжить поиски останков жертв нацистов периода Великой Отечественной войны в городе Пушкин Ленинградской области, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении президента РЕК Юрия Каннера.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в ходе работ в Александровском парке в городе Пушкин были обнаружены человеческие останки со следами насильственной смерти периода Великой Отечественной войны. По предварительной версии, кости принадлежат двум евреям, расстрелянным нацистами во время оккупации. На территории Ленинградской области во время Холокоста погибли десятки тысяч евреев.
"В течение многих лет РЕК совместно с Центром "Холокост" и евангельскими христианами России осуществляет проект "Вернуть достоинство" по обнаружению останков жертв нацизма, независимо от них национальности, и установке памятников в местах массовых расстрелов. В рамках этого проекта РЕК готов оказать организационную и финансовую помощь в изыскательских работах в Пушкине", — говорится в заявлении Каннера.
Президент РЕК отметил, что необходимо выявить все места казней, обозначить их и установить памятные знаки, по возможности, с указаниями имен погибших. "Уверены, что руководство музея-заповедника "Царское село", с которым мы намерены тесно взаимодействовать, поддержит это начинание", — заявил Каннер.
Президент РЕК также отметил, что в январе этого года по инициативе администрации соседнего музея-заповедника, в Павловске, был открыт памятный знак казненным там 37 евреям. "Символично, что последней расстрелянной была еврейка по фамилии Пушкина", — добавил Каннер.