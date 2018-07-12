Патриарх Кирилл возглавит Царский крестный ход протяженностью более 20 км

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии у стен Вологодского кремля и Софийского собора. 17 июня 2018

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии у стен Вологодского кремля и Софийского собора. 17 июня 2018

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с 16 на 17 июля лично возглавит крестный ход протяженностью более 20 километров от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Ночной крестный ход пройдет в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 100-летию гибели царской семьи, его протяженность составляет 21 километр.

"Совершенно особая атмосфера будет в Екатеринбурге в дни столетия расстрела царской семьи — здесь соберутся десятки тысяч людей, чтобы вместе с предстоятелем Русской православной церкви вознести молитву царственным страстотерпцам и всем новомученикам российским", — сказал Волков.

По его словам, кульминацией мероприятий станут патриаршая Божественная литургия в ночь с 16 на 17 июля и так называемый Царский крестный ход, который уже на протяжении многих лет проходит от Храма-на-Крови до монастыря Ганина Яма.

"В этом году крестный ход будет иметь особое значение, поскольку его возглавит святейший патриарх Кирилл вместе со своей паствой и десятками тысяч людей. Патриарх пройдет этим крестным ходом, как ожидается, без остановок, после достаточно длительного ночного богослужения. Это непростое с физической точки зрения предприятие: расстояние — более 20 километров. Однако патриарх принял решение возглавить это шествие, и он ожидает, что сможет со своей паствой помолиться в эти часы святым Царственным страстотерпцам", — пояснил пресс-секретарь.