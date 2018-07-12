Визит папы римского в Литву может стоить почти два миллиона евро

ВИЛЬНЮС, 12 июл – РИА Новости. Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись стране почти в 1,75 миллиона евро, сообщает Sputnik Литва.

В правительстве республики рассказали, что уже принято решение о необходимости компенсировать непредвиденные расходы, связанные с визитом папы римского в Литву в 2018 году, и подчеркнули, что эта функция возлагается на литовские государственные учреждения.

"Правительство обязует Министерство иностранных дел и канцелярию правительства оказать помощь при организации визита папы римского в Литву. МИД составит договор об использовании бюджетных средств", — говорится в сообщении кабмина.

Планируется, что Министерство иностранных дел получит до 1,2 миллиона евро, Министерство внутренних дел — около 248 тысяч евро, самоуправление Вильнюса — до 109 тысяч, а Каунасское городское самоуправление — до 163 тысяч евро. Получит финансирование и Минздрав на сумму около 28 тысяч евро.

В ведомстве также отметили, что суммы расходов носят предварительный характер и будут пересмотрены с учетом сметы, предоставленной Министерством финансов.

Папа римский прибудет в Литву с государственным визитом 22-23 сентября по приглашению президента республики Дали Грибаускайте и католической церкви.

В ходе визита запланированы встречи святого отца с общиной Литвы, молодежью, людьми с ограниченными возможностями, депортированными и политическими заключенными, а также с представителями еврейского народа.

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