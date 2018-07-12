МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день святых апостолов Петра и Павла призвал простых верующих активно продолжать апостольскую миссию по распространению православия в мире, отметив, что это дело не только священников и епископов.

"Сила апостольского свидетельства дошла до наших дней, и в этом смысле мы все их преемники (апостолов Петра и Павла — ред.)… Мы должны воспринять и их апостольское служение. Церковь… продолжает свидетельствовать миру, и было бы большой ошибкой считать, что это свидетельство — дело архиереев и священников. Церковь свидетельствует миру вся, включая — и, может быть, в первую очередь, — апостольские труды мирян. И сегодня это служение очень значимо", — сказал патриарх после Божественной литургии в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово.

По его словам, он знает много историй "о том, как простые верующие люди сегодня обращают к вере своих сограждан": "это удивительная история апостольства нашей Церкви в нынешнее время".

Патриарх поблагодарил за труды всех, кто "обратил хотя бы одного своего соотечественника, привел его ко Христу, к купели крещения". "Всех вас призываю помнить, что наш долг – не только самим молиться в храме и исповедовать веру, но и трудиться для того, чтобы вера Христова, как и во времена апостолов, через свидетельства членов Церкви укреплялась, в первую очередь, в народе нашем", — добавил предстоятель РПЦ.

Апостолы Петр и Павел называются "первоверховными", потому что они, как напомнил патриарх, больше всех остальных апостолов потрудились для "расширения, созидания и распространения Церкви Христовой по лицу Земли". "Апостолы – посланники Господа и Спасителя — передали людям знание о том, что совершилось во время земной жизни Господа Иисуса Христа… Апостолы Петр и Павел – это такие свидетели, сила свидетельства которых с годами не убывает и никогда не сможет пресечься", — заключил патриарх.

Праздник апостолов Петра и Павла завершает многодневный Апостольский (Петров) пост и относится к числу "двунадесятых" (12-ти главных церковных праздников), он был установлен в память о мученической кончине апостолов в I веке и перенесении их мощей в Риме в 258 году. По преданию, Петр был распят на перевернутом кресте, а Павел, как римский гражданин, — обезглавлен.