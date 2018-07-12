МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день святых апостолов Петра и Павла призвал простых верующих активно продолжать апостольскую миссию по распространению православия в мире, отметив, что это дело не только священников и епископов.
По его словам, он знает много историй "о том, как простые верующие люди сегодня обращают к вере своих сограждан": "это удивительная история апостольства нашей Церкви в нынешнее время".
Патриарх поблагодарил за труды всех, кто "обратил хотя бы одного своего соотечественника, привел его ко Христу, к купели крещения". "Всех вас призываю помнить, что наш долг – не только самим молиться в храме и исповедовать веру, но и трудиться для того, чтобы вера Христова, как и во времена апостолов, через свидетельства членов Церкви укреплялась, в первую очередь, в народе нашем", — добавил предстоятель РПЦ.
Праздник апостолов Петра и Павла завершает многодневный Апостольский (Петров) пост и относится к числу "двунадесятых" (12-ти главных церковных праздников), он был установлен в память о мученической кончине апостолов в I веке и перенесении их мощей в Риме в 258 году. По преданию, Петр был распят на перевернутом кресте, а Павел, как римский гражданин, — обезглавлен.