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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл призвал простых верующих активно распространять православие

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© В.Д. Сарабьянов, Э.С. Смирнова. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007, стр.59Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI векаАпостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
© В.Д. Сарабьянов, Э.С. Смирнова. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007, стр.59

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день святых апостолов Петра и Павла призвал простых верующих активно продолжать апостольскую миссию по распространению православия в мире, отметив, что это дело не только священников и епископов.

Крещение жительницы деревни Каюпо Маргариты
© Фото : инока Макария (Семенюка)
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"Сила апостольского свидетельства дошла до наших дней, и в этом смысле мы все их преемники (апостолов Петра и Павла — ред.)… Мы должны воспринять и их апостольское служение. Церковь… продолжает свидетельствовать миру, и было бы большой ошибкой считать, что это свидетельство — дело архиереев и священников. Церковь свидетельствует миру вся, включая — и, может быть, в первую очередь, — апостольские труды мирян. И сегодня это служение очень значимо", — сказал патриарх после Божественной литургии в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово.

По его словам, он знает много историй "о том, как простые верующие люди сегодня обращают к вере своих сограждан": "это удивительная история апостольства нашей Церкви в нынешнее время".

Патриарх поблагодарил за труды всех, кто "обратил хотя бы одного своего соотечественника, привел его ко Христу, к купели крещения". "Всех вас призываю помнить, что наш долг – не только самим молиться в храме и исповедовать веру, но и трудиться для того, чтобы вера Христова, как и во времена апостолов, через свидетельства членов Церкви укреплялась, в первую очередь, в народе нашем", — добавил предстоятель РПЦ.

Косовская Митровица. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Новиков
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Апостолы Петр и Павел называются "первоверховными", потому что они, как напомнил патриарх, больше всех остальных апостолов потрудились для "расширения, созидания и распространения Церкви Христовой по лицу Земли". "Апостолы – посланники Господа и Спасителя — передали людям знание о том, что совершилось во время земной жизни Господа Иисуса Христа… Апостолы Петр и Павел – это такие свидетели, сила свидетельства которых с годами не убывает и никогда не сможет пресечься", — заключил патриарх.

Праздник апостолов Петра и Павла завершает многодневный Апостольский (Петров) пост и относится к числу "двунадесятых" (12-ти главных церковных праздников), он был установлен в память о мученической кончине апостолов в I веке и перенесении их мощей в Риме в 258 году. По преданию, Петр был распят на перевернутом кресте, а Павел, как римский гражданин, — обезглавлен.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
Мирян очень впечатлит весь этот архаичный бубнёж и они наперегонки понесутся реализовывать "апостольскую миссию", отринув повседневные дела и заботы.
16:01
12.07.2018
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moroz524534
Патриарху пришло время покаяться и рассказать, как он вляпался в секту сатанинского толка, в экуменическое течение.
16:35
12.07.2018
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