Власти Чукотки проверят памятные знаки, установленные в нацпарке

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Решение о судьбе памятных знаков, которые на территории нацпарка "Берингия" на Чукотке, по данным учреждения, незаконно установил путешественник Валентин Ефремов, будет принято после их осмотра представителем регионального департамента культуры, сообщил РИА Новости директор нацпарка Владимр Бычков.

Ефремов 6 марта в рамках экспедиции "Россия от запада до востока" отправился на мыс Дежнева, чтобы установить там памятный колокол и якорь памяти всех первопроходцев и первооткрывателей русских земель. Нацпарк "Берингия" заявил, что Ефремов незаконно установил в нацпарке памятные знаки, нарушив целостность памятника археологии и священного места эскимосов. Учреждение выслало Ефремову предписание демонтировать и вывезти установленные им знаки до 10 июля, в противном случае они будут демонтированы сотрудниками специальной государственной инспекции парка.

Сам путешественник сообщал РИА Новости, что демонтировать знаки не намерен, так как установил их в рамках исторической акции, которая была благословлена патриархом и освящена владыкой Анадырским. Представитель Союза казачьих войск РФ и зарубежья, под флагом которых прошла экспедиция, атаман Валерий Камшилов сообщал о возможности достичь согласия с нацпарком.

"Нацпарком возбуждено административное дело о правонарушении, с протоколом Ефремов ознакомлен. Завтра, 12 июля, дело будет рассмотрено в нацпарке. Было составлено предписание о демонтаже этих знаков. После консультации с органом контроля исторических и культурных памятников (инспекция по государственной охране объектов культурного наследия регионального департамента образования, культуры и спорта – ред.) договорились, что совместное решение будем принимать после того, как их сотрудник прибудет на место", — сказал Бычков.

По его словам, с учетом отдаленности территории сотрудник органа, как ожидается, прибудет на мыс Дежнева 16-17 июля, там он осмотрит многослойное поселение Наукан и маяк и составит акт. "После этого совместными усилиями будем принимать решение", — заметил Бычков, добавив, что пока консенсуса в ходе переговоров с Ефремовым достичь не удалось.

Мыс Дежнёва — крайняя восточная точка Евразии — находится в границах национального парка. Для посещения этой территории требуется специальное разрешение, а ведение какой-либо хозяйственной деятельности должно согласовываться с Минприроды.