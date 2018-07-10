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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл призвал разработать программу по оздоровлению лесов Валаама

(обновлено: 16:29 10.07.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фотоПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВАЛААМ (Республика Карелия), 10 июл — РИА Новости. Состояние лесов на острове Валаам далеко от идеального, в связи с чем необходимо разработать комплексную программу по оздоровлению зеленых насаждений, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания патриаршего попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин рассказал о значимости Валаамского монастыря
"За короткое пребывание здесь я имел возможность увидеть, что леса Валаама находятся в непростом состоянии. Все, что касается лесов Валаама, должно сегодня быть в центре нашего внимания", — сказал предстоятель РПЦ.

Патриарх отметил, что в прошлом году монастырь совместно с Сортавальским лесничеством расчистил территорию площадью 11 гектаров и высадил на ней саженцы валаамской сосны. "Дай Бог, чтобы эта работа по восстановлению лесов набирала силу и была в центре внимания, потому что деградация валаамских лесов — это природная катастрофа. Мы не можем, уделяя внимание постройкам и быту Валаама, пройти мимо существующей проблемы", — подчеркнул глава РПЦ.

Патриарх добавил, что площадь валаамских лесов составляет три тысячи гектаров, причем две трети из них занимают старые насаждения. "К сожалению, до сих пор не решены вопросы современного лесоустройства Валаама, не выработаны единые подходы по устранению причин, вызывающих гибель леса. В связи с этим просим руководство республики Карелия совместно с монастырем разработать единую программу по оздоровлению лесов всего Валаамского архипелага. Со своей стороны готов всячески содействовать этому благому делу", — сказал он.

Здание зимней гостиницы на острове Валаам после пожара. Архивное фото.
© Фото : из архива Валаамского монастыря
Патриарх: здание Зимней гостиницы Валаама введут в эксплуатацию в 2019 году
Предстоятель Русской православной церкви обратил внимание и на расположение вспомогательных объектов для туристов и паломников.

"Важно, чтобы то, что мы называем входными зонами, стали удобными для тех, кто посещает обитель, чтобы они гармонично соседствовали с историко-ландшафтными и архитектурными комплексами. Случайным и хаотическим постройкам здесь не место, как не место лавочкам, киоскам и всему тому, что разрушает исторический образ Валаама. Все это должно иметь место, но нужно подумать, в каком месте и как должны располагаться эти торговые точки", — отметил патриарх.

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на острове в 1329 году. Основанный ими монастырь через два столетия стал широко известен на Руси. Из числа его насельников вышли знаменитые подвижники Александр Свирский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Савватий Соловецкий, Герман Аляскинский, Антипа Валаамский.

С 1917 по 1940 годы территория Валаама находилась в составе Финляндии. После установления на острове советской власти монастырская братия эвакуировалась в Финляндию. В декабре 1989 года первые шесть иноков начали возрождать здесь монашескую жизнь.

Святейший Патриарх Кирилл прибыл на Валаам. 10 июля 2018
© Фото : Валаамский монастырь
Патриарх Кирилл освятил церковь святых апостолов Петра и Павла на Валааме
Валаамский монастырь имеет статус ставропигиального и подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

Попечительский совет по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря создан в 2002 году по благословению патриарха Алексия II. Целью совета является содействие восстановлению и реставрации храмов, скитов и святынь монастыря. Совет возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

За время работы патриаршего попечительского совета полностью отреставрирован Спасо-Преображенский собор с восстановлением уникальных росписей верхнего храма. По архивным чертежам восстановлены деревянные резные иконостасы нижнего и верхнего храма, киоты и паникадила. Полностью восстановлены утраченные после бомбежки 1939 года больничные храмы Живоносного Источника и Живоначальной Троицы.

Проведена реставрация храмов во имя Валаамской иконы Божией Матери и Успенского внутреннего каре. Во всех храмах восстановлены иконостасы, стены расписаны в древнерусском стиле. Также с помощью попечителей были восстановлены полностью разрушенные Коневский, Ильинский, Смоленский скиты. Отреставрированы храмы и келейные корпуса Воскресенского, Гефсиманского, Сергиевского и Святоостровского скитов.

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