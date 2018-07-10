Бюст российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма на месте обнаружения останков царской семьи. Архивное фото

Бюст российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма на месте обнаружения останков царской семьи. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Некоторые иностранные гости чемпионата мира по футболу плакали, узнавая на экскурсиях в Екатеринбурге подробности жизни семьи Николая II, сообщил во вторник в городском пресс-центре ЧМ епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

"Было отрадно видеть, как болельщики христианских стран, особенно из Уругвая, очень внимательно осматривали монастырь и святыни на Ганиной Яме. С почтением расспрашивали об истории возникновения храма. Женщины повязывали перед посещением монастыря длинные фартуки и надевали на голову платки. Приятно, что иностранцы заранее изучили православные традиции. Многие даже плакали, когда более подробно узнавали о том, почему члены царской семьи канонизированы", – цитирует епископа департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Епископ добавил, что болельщики увезли с собой много православных сувениров и икон. Особо популярной оказалась литература, изданная специально на английском языке. Также гости региона с удовольствием пробовали православную кухню, обедали в православных трапезных и с большим интересом заказывали постные блюда.

"Иностранцам очень понравился русский квас, постная выпечка и постная окрошка", – подчеркнул епископ. Всего, по его словам, за время проведения матчей чемпионата монастырь на Ганиной Яме ежедневно посещали около двух тысяч иностранцев.

Власти уточняют, что болельщики со всего мира, посетившие Екатеринбург, интересовались историей Урала, а также тем, какие есть точки исторического и культурного значения в городе и его окрестностях. Как рассказал епископ Евгений, для того, чтобы помочь болельщикам найти эти точки, был разработан так называемый "царский маршрут", который включает в себя 12 религиозных и культурных объектов.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург принял четыре матча группового этапа турнира: Египет – Уругвай (0:1), Франция – Перу (1:0), Япония – Сенегал (2:2) и Мексика – Швеция (0:3).

Члены царской семьи, их доктор Евгений Боткин и трое слуг были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В советское время среди исследователей гибели Романовых существовали разные предположения по поводу того, что стало с останками. Следователь Николай Соколов, начавший расследование в 1919 году, пришел к выводу о том, что все 11 тел были уничтожены путем сожжения и воздействия серной кислоты в районе Ганиной Ямы.

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