В Карелии отреставрируют деревянную церковь ХVIII века

C.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД) Минкультуры РФ получила проектную документацию по реставрации деревянной церкви Александра Свирского в Карелии, построенной в ХVIII веке и находящейся в неудовлетворительном состоянии, сообщает СЗД в понедельник.

"Проектом предусмотрена реставрация памятника методом полной переборки, традиционным для деревянных построек, что позволит восстановить конструктивную прочность памятника с максимальным сохранением его аутентичности", — говорится в сообщении.

Как отмечает дирекция, приоритетным является максимально возможное сохранение существующих конструкций памятника с проведением работ по их усилению и консервации. Замене будут подлежать лишь те конструкции, повреждения которых необратимы.

Представитель СЗД пока не уточнила, когда может начаться реставрация церкви Александра Свирского и сколько времени займет этот процесс.

"Проектную документацию мы получили, и следующим шагом, безусловно, является сама реставрация. Однако ее сроки можно будет обозначить только после того, как после окончания реализации ФЦП "Культура России" 2012-2018 годов возникнет ясность с финансированием", — сказала РИА Новости собеседница агентства.

Деревянная шатровая церковь Александра Свирского 1769 года постройки расположена в деревне Космозеро Медвежьегорского района Карелии. Ее высота составляет 31 метр. При реставрации, проведенной в 1978 – 1982 годах, с церкви была снята обшивка и восстановлен ее первоначальный облик, однако из-за низкого качества работ к настоящему времени памятник пришел в неудовлетворительное состояние, информирует СЗД.