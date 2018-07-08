Патриарх Кирилл освятил закладной камень муромского собора

МУРОМ (Владимирская область), 8 июл — РИА Новости. Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Муроме должен стать новым духовным центром города, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе церемонии освящения закладного камня на месте строительства собора в День семьи, любви и верности.

"Кафедральные соборы всегда были в центре города, но сейчас построить в центре старинного города кафедральный собор невозможно. Но строительство собора вне центра должно побуждать городские власти таким образом обустраивать пространство вокруг собора, чтобы это стало новым культурным и духовным центром города", — сказал он.

"Дай Бог, чтобы воссиял своими куполами сей замечательный собор на древней православной муромской земле", — добавил предстоятель Русской православной церкви.

Основание Богородице-Рождественского собора относят к началу XIII века. В 1458 году собор был возобновлён трудами Ивана III Московского. В XVI веке в храме несколько раз молился первый русский царь Иван Грозный.

После революции собор был разграблен, часть древнейших икон и утвари передана в местный краеведческий музей, равно как и мощи Петра и Февронии. В 1924 году собор был закрыт, а десять лет спустя его передали военному ведомству. Перед храмом было устроено футбольное поле, причём колокольня была приспособлена под раздевалку для спортсменов. В 1939 году начали разбирать стены 400-летнего храма. Колокольня простояла на несколько лет дольше, так как использовалась как пожарная каланча.

В апреле 2018 года, между епископом Муромским Нилом и главой округа Мурома — Евгением Рычковым был подписан договор о передаче земельного участка на улице Карачаровское шоссе под строительство кафедрального собора в честь Рождества Божией Матери.

Собор площадью 1900 квадратных метров рассчитан на 1000 человек. Кроме него на участке площадью 1,2 гектара разместятся колокольня, церковный дом, ограда с башнями и вратами, водосвятная часовня.