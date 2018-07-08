Патриарх Кирилл освятил закладной камень муромского собора

МУРОМ (Владимирская область), 8 июл — РИА Новости. Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Муроме должен стать новым духовным центром города, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе церемонии освящения закладного камня на месте строительства собора в День семьи, любви и верности.
"Дай Бог, чтобы воссиял своими куполами сей замечательный собор на древней православной муромской земле", — добавил предстоятель Русской православной церкви.
Основание Богородице-Рождественского собора относят к началу XIII века. В 1458 году собор был возобновлён трудами Ивана III Московского. В XVI веке в храме несколько раз молился первый русский царь Иван Грозный.
В апреле 2018 года, между епископом Муромским Нилом и главой округа Мурома — Евгением Рычковым был подписан договор о передаче земельного участка на улице Карачаровское шоссе под строительство кафедрального собора в честь Рождества Божией Матери.
Собор площадью 1900 квадратных метров рассчитан на 1000 человек. Кроме него на участке площадью 1,2 гектара разместятся колокольня, церковный дом, ограда с башнями и вратами, водосвятная часовня.