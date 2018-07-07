Митрополит Иона предупредил об опасности предоставления автокефалии УПЦ

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Константинопольский патриархат не сможет предоставить автокефалию Украинской православной церкви в одностороннем порядке, поскольку это может подорвать единство Православной церкви, сообщил РИА Новости находящийся на покое в лоне Русской зарубежной церкви митрополит Иона (Паффхаузен), экс-предстоятель Православной церкви в США.

"Я не думаю, что это вероятно. Никто не хочет принимать риск уничтожения единства всей Православной церкви", — ответил митрополит на соответствующий вопрос.

По его словам, согласно протоколу, автокефалия должна быть одобрена и передана всеми церквями в каноническую организацию, которой является Московский патриархат. При этом обход такой процедуры, по его мнению, повредил бы доверию среди церкви.

"Если оно (доверие) нарушено, это серьезно. Я не думаю, что кто-то захочет нарушить это доверие. Тогда это заняло бы века, чтобы снова выстроить это доверие", — сказал собеседник агентства.

Митрополит отметил, что в 70-х, когда Православная церковь в США получила автокефалию, однако в итоге не была признана многими церквями, универсальный протокол по данной процедуре не использовался.

"В то время не существовало универсального протокола установления автокефалии, но сейчас он у нас есть, и мы не можем его обойти, потому что автокефалия должна быть полностью одобрена всеми церквями", — отметил митрополит Иона.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации". Порошенко при этом считает, что Томос об автокефалии будет подписан уже "к 1030-летию крещения Украины-Руси" (28 июля).