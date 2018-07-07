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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Славяне его не праздновали". Чего мы не знаем о дне Ивана Купалы

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© РИА Новости / Андрей АлександровПерейти в фотобанкПразднование дня Ивана Купалы в БелоруссииПразднование дня Ивана Купалы в Белоруссии
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. В субботу православные верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи. В народе этот праздник называют просто — "Иван Купала". Считается, что он был еще в дохристианские времена. Так ли это на самом деле — в материале РИА Новости.

"Не называйте Иваном Купалой"

Сейчас многие организаторы мероприятий постоянно подчеркивают языческое происхождение дня Ивана Купалы. А в Сети то и дело разгораются споры о том, существовал ли этот праздник вообще.

"Ивана Купалу мы не отмечаем. У нас нет такого праздника", — говорит Вадим Казаков, жрец Союза славянских общин славянской родной веры. А тот праздник, который отмечали в дохристианской Руси, имеет мало общего с современными представлениями о нем, уверяет он.

"Он назывался "Купала". Это имя божества: корень "куп" означает "соединение". Отсюда слова "совокупить", "купность", — продолжает жрец и просит не добавлять к этому имени второе — "Иван".

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники языческого праздника летнего солнцестояния &mdash; Ивана Купалы &mdash; на капище в Серпуховском районе Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники языческого праздника летнего солнцестояния — Ивана Купалы — на капище в Серпуховском районе Московской области

Купала был у славян одним из главных праздников. Его отмечали на третий день после летнего солнцеворота (солнцестояния), который приходится на 20-21 июня. Казаков добавляет, что вычислить точную дату летнего солнцестояния раньше было сложно — отсюда "опоздание" на два-три дня. По его словам, праздничный календарь славян вообще сильно зависел от движения солнца.

Участник празднования языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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"Зимнее солнцестояние, летний солнцеворот, весеннее и осеннее равноденствие — вот четыре главные даты", — говорит он.

Купалу начинают отмечать днем. У реки разводят костер, ведь происходит "свадьба воды и огня". Основные торжества приходятся на ночное время. "Купала весь пронизан свадебной тематикой. Люди на земле участвуют в свадьбе небесной. Вот почему к этому празднику приурочен выбор суженых и обряды, связанные с венками", — объясняет Вадим Казаков.

Первый после Бога

В православной традиции Рождество Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников, вторых по значимости после двунадесятых. У первосвященника Иерусалимского храма Захарии и его жены Елисаветы, несмотря на преклонный возраст, не было детей, что в древнеиудейском обществе считалось дурным знаком. И вот, рассказывает евангелист Лука, во время богослужения Захарии является ангел и говорит: "Услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя — Иоанн". Но старик не поверил божьему посланнику, за что был лишен дара речи.

© Public domain Икона "Рождество Иоанна Предтечи"
© Public domain
Икона "Рождество Иоанна Предтечи"

Когда же младенец родился и настал момент дать ему имя, родственники хотели назвать его Захарией. Но мать настояла на имени Иоанн. "И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: "Иоанн имя ему". И все удивились", — свидетельствует апостол.

Верующие у гробницы Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
© РИА Новости / Илья Питалев
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После этого Захария вновь заговорил, "благословляя Бога". "И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути Ему", — сказал он новорожденному сыну. Именно поэтому второе прозвище Иоанна Крестителя — Предтеча, тот, кто идет перед Спасителем. В христианстве он считается "величайшим из рожденных женами".

"Так называл его сам Господь Иисус Христос. И православная церковь вместе со всем христианским миром повторяет слова Спасителя рода человеческого. Почему Господь назвал Иоанна Предтечей? С одной стороны, Иоанн был последним из пророков, он завершил приготовление ветхозаветного человечества к принятию обещанного Мессии — Христа. Его величайший подвиг заключался в том, что еще до того, как обетования о Мессии исполнились, он явил высочайшую меру веры в течение всей своей жизни и в самой своей смерти", — объясняет профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Согласно Священному Преданию, после мученической кончины Иоанн Предтеча проповедовал даже в аду — о том, что скоро туда придет Спаситель и освободит "тех, кто в душе откликнется на призыв Божий".

Популярное заблуждение

Как в Русской православной церкви, так и в языческой общине призывают не смешивать языческий и христианский праздник.

© РИА Новости / Павел КомаровИван Купала в Новосибирске
© РИА Новости / Павел Комаров
Иван Купала в Новосибирске

Утверждения о том, что Церковь специально заместила Купалу праздником Рождества Иоанна Предтечи, лишены оснований, уверен отец Максим Козлов.

"Церковный календарь Русь заимствовала у Византии. К этому моменту он уже полностью сформировался и не подвергался никакой модернизации и уж тем более не подстраивался под представления славянских язычников", — подчеркивает профессор.

Вообще, в православном календаре нет таких дат, которые специально переставлялись бы в "педагогических или миссионерских целях". Поэтому близость языческого Купалы и христианского Рождества Иоанна Предтечи — лишь совпадение.

Свадебные гуляния накануне Красной горки на Поклонной горе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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А появление "нового" праздника — Ивана Купалы — богослов объясняет просто: "На протяжении первых веков христианства на Руси многие проповедники говорили о недопустимости двоеверия — нельзя одновременно участвовать в языческих эксцессах на уровне бытовых обычаев и в то же время оставаться чадами Церкви".

Однако в народном сознании разделение христианского и языческого растянулось на века. И судя по тому, какое место Иван Купала занимает в современной культуре, этот процесс еще не завершен.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПраздник Ивана Купалы на берегу озера Ильмень
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Праздник Ивана Купалы на берегу озера Ильмень
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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
ruskiipensioner
праздновали ивана купалу в моем детстве, обливались водой.
08:24
07.07.2018
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