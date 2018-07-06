Буддисты отмечают 83-летие Далай-ламы XIV

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Ольга Липич. Буддисты России и всего мира отмечают в пятницу 83-летие своего духовного лидера — Далай-ламы XIV Тэнзина Гьяцо, родившегося 6 июля 1935 года в тибетской деревушке Такцер.

Праздничный вечер в Москве пройдет в Центральном доме кино. Его откроет представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. В программе — древние костюмированные ритуальные танцы мистерии Цам в исполнении монахов из легендарного монастыря Ташилунпо, переместившегося из Тибета в Индию. Тибетские монахи также владеют уникальным стилем пения "дзоке" с использованием очень низких обертонов. Кроме того, гостей вечера ожидают праздничный торт и специальный показ художественно-документального фильма режиссера Павла Маклая "Шафрановое сердце".

"Мы хотим показать, что монахи – это такие же люди, что у них точно такие же соблазны, как и у всех нас. И так же, как и нам, им порой бывает сложно совладать с самими собой и, не теряя концентрации, двигаться по направлению к цели", – объясняет режиссер.

Фильм повествует о приключениях маленького монаха тибетской обители Дрепунг Гоманг на юге Индии. И в его реальности духовное преобладает над материальным, а основными ориентирами служат любовь, сострадание и взаимопомощь. Средства, собранные от проката фильма в кинотеатрах и на телевидении, будут направлены на поддержку монастыря Дрепунг Гоманг.

Организаторами праздника в Москве выступают Центр тибетской культуры и информации и фонд "Сохраним Тибет".

Далай-лама XIV

Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 — возведен на престол.

После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

В России Далай-лама XIV бывал несколько раз с краткосрочными поездками, последняя была однодневной в 2004 году в Калмыкию. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом, однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.

Буддизм, Россия и Европа

Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.

Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первая из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России), а в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.

По словам настоятеля Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ ламы Буды Бадмаева (Буддийская традиционная сангха России), родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.