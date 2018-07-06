"Без серых конвертов". Священникам могут дать "трудовые поблажки"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. Служителей культа хотят освободить от проверок на соблюдение условий труда, в частности норм освещенности и влажности рабочих помещений. Соответствующий законопроект, прежде всего касающийся православных священников, внесен в Госдуму. О том, как светские законы соотносятся с канонами и почему в РПЦ нет пенсионного возраста, — в материале РИА Новости.

"Устои не отменить"

Отец Дмитрий Моисеев, настоятель храма Равноапостольной Ольги в Обнинске, не понимает, как некоторые требования Трудового кодекса сочетаются с многовековыми обычаями. Например, можно ли вообще соблюдать нормы освещенности помещения в церкви во время служб.

"В некоторые моменты богослужения нужно, например, читать или петь в полной темноте при одной свече. Это не укладывается в нормативы, но так делается уже более тысячи лет", — говорит он. Священник признается, что к нему с проверками ни разу не приходили — их "отложили до конца года".

© Фото : из личного архива Отец Дмитрий Моисеев © Фото : из личного архива Отец Дмитрий Моисеев

В то же время он согласен, что за пределами храма требования к уровню освещенности надо соблюдать. Например, в классах семинарии, где батюшка преподает.

Как ожидается, поправки в федеральный закон "О специальной оценке условий труда" рассмотрят в парламенте после каникул, в сентябре-октябре. Авторы законопроекта настаивают на том, что светские нормы далеко не всегда применимы к жизни религиозной. К тому же нужно соблюдать принцип отделения Церкви от государства, утверждает зампред Госдумы РФ Ольга Тимофеева.

"В целом мы согласились, что оценивать работу священнослужителей — значит, вмешиваться во внутренние дела церкви. После того как внесли законопроект, мы получили много откликов. Понимаем, что нас поддерживают представители не только Русской православной церкви, но и других конфессий, а также наши коллеги-депутаты", — сказала она РИА Новости.

И подчеркнула, что с предложением урегулировать эту проблему к законодателям обратился патриарх Кирилл.

Кому не платят ничего

По российскому законодательству приходы Русской православной церкви, как и вообще все религиозные организации, обязаны соблюдать Трудовой кодекс. Например, если община нанимает уборщицу или охранника, их оформляют точно так же, как в магазине или банке. Отец Дмитрий говорит, что в каждом приходе этим вопросом занимается казначей. Однако таких, официально трудоустроенных, меньшинство. Многие трудятся не из корысти.

"Бывает, я предлагаю людям трудоустроиться для выполнения определенной работы, а они говорят, что лучше будут это делать бесплатно, но в те дни, когда они могут и хотят, а не когда я им скажу", — отмечает батюшка.

Возникает вопрос: как квалифицировать таких людей? Неужели они работники серой зоны?

"Люди, которые не являются наемными работниками, то есть с ними не заключают трудовые договоры, у нас рассматриваются как добровольцы. Зачастую они безвозмездно либо за какую-то символическую плату выполняют в церкви те или иные функции. Их главная цель — помочь храму и послужить Богу", — объясняет главный юрист Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

По закону "О благотворительной деятельности и добровольчестве" с добровольцем нужно заключать особый договор, определяющий особенности его труда. Эта норма, подчеркнула юрист, предусмотрена и законом "О свободе совести и религиозных объединениях".

"У нас нет серых конвертов. Мы, принимая добровольцев, делаем им выплаты, предусмотренные законодательством. Мы не обходим закон, у нас нет какие-либо левых выплат. Потому что доброволец — это тот, кто трудится в пользу той или иной организации не по нормам трудового законодательства (то есть он не продает свой труд), а бескорыстно", — уточняет монахиня.

"Доброволец либо ничего не получает, либо получает некую символическую плату. Но на основании трудового договора, и люди сознательно идут на это, о чем, кстати говоря, свидетельствует отсутствие каких-либо судебных распрей по этому поводу", — добавляет она.

За чей счет пенсии?

В годы советской власти священнослужители находились в правовом поле, однако государство каких-либо социальных гарантий им не предоставляло. Поэтому те же пенсии своему духовенству патриархия выплачивала сама. Сейчас все иначе.

"Государство платит нам пенсии в соответствии с пенсионным законодательством — как спортсменам, токарям, летчикам, каменщикам и так далее. С установленного законом возраста", — объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

Но реальные условия выхода на пенсию в Церкви, как заметил иеромонах, четко не прописаны, и решение всегда зависит от священноначалия.

"Есть срок подачи заявления для любого церковного лица, облеченного властью, — 75 лет. Например, настоятель храма по достижении этого возраста должен написать прошение о выходе на покой. И его священноначалие, то есть руководство, либо удовлетворяет прошение, либо просит настоятеля продолжить служение", — поясняет он.

Выйти за штат раньше срока можно, к примеру, по состоянию здоровья или в связи с многодетностью. Но, как уверяет иеромонах Макарий, "с достижением 75-летнего возраста каждый священнослужитель обязан заявить о готовности уступить место молодым".

Помимо государства батюшкам-пенсионерам помогает и Церковь. Однако речь идет вовсе не о баснословных суммах.

"Все финансовые средства, которыми владеет Церковь, — благотворительные пожертвования, от бабушкиной десятки, которую она кладет в церковную кружку, до спонсорских средств. Вот только бабушкиной десяткой Церковь распоряжается по своему усмотрению, а деньги спонсоров часто имеют целевое назначение. Меценат, допустим, выразил желание финансировать строительство храма, и священник или епископ не сможет взять что-то из этих средств на семинарию или на пенсии", — заключает иеромонах Макарий.