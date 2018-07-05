На крейсере "Аврора" открыли православный храм

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Православный храм открылся на крейсере "Аврора", одном из символов Октябрьской революции, который в октябре 1917 года холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца, сообщает в четверг пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"На крейсере "Аврора" начал работу православный корабельный храм, упраздненный в 1917 году", — говорится в сообщении.

Храм, восстановленный по архивным фотографиям и чертежам, расположен в центральной части корабля над световым люком. Иконы размещены на раздвижном иконостасе. "Также установлены предметы церковной утвари и необходимые принадлежности. В церковные праздники и выходные дни на крейсере будут проводиться богослужения и литургии", — отметили в ЗВО.

Пикантность ситуации в том, что образовавшийся в 1922 году Советский Союз был первым в мире атеистическим государством, где атеизм был провозглашен государственной идеологией, а религия во всех ее формах объявлена пережитком буржуазного прошлого. Одним из первых шагов новых революционных властей на этом поприще стала ликвидация института военного духовенства в 1918 году.

Все священники из армии были уволены, а их функции по моральной поддержке личного состава частично перешли к политрукам, претерпев, конечно, существенные изменения.

Бронепалубный крейсер первого ранга "Аврора" является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий революции 1917 года. Он был построен в Санкт-Петербурге в 1903 году. Экипаж корабля участвовал в Русско-японской войне, Первой мировой войне, в Гражданской войне и отражении военной интервенции, а также в Великой Отечественной войне.

В мае 2013 года крейсер "Аврора" был возвращен в состав ВМФ РФ в качестве корабля №1. После ремонта на Кронштадтском морском заводе крейсер "Аврора" 16 июля 2016 года вновь занял свое место на вечной стоянке у Петроградской набережной Петербурга.