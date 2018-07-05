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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"В храм — на собаках". Уникальная жизнь верующих "на самом краю" России

(обновлено: 11:04 05.07.2018)
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© Фото : из архива священника Владимира ЗимоноваНастоятель Серафимовского храма поселка Эвенска священник Владимир Зимонов на нартахНастоятель Серафимовского храма поселка Эвенска священник Владимир Зимонов на нартах
© Фото : из архива священника Владимира Зимонова

МОСКВА. 5 июля — РИА Новости. Наталия Федотова. В поселок Эвенск забредают медведи, местные жители ездят на собаках, а на праздники одеваются в национальные одежды из оленьих шкур. В каких условиях совершаются православные богослужения в храме на Крайнем Северо-Востоке страны и чем компенсируется отсутствие благ цивилизации — в материале РИА Новости.

Равнение на каюра

"Первое время было необычно видеть вездеходы на гусеничной тяге — возникали ассоциации с фильмами про войну. Правда, более распространенный здесь транспорт — это различные УАЗы и мотоциклы "Урал". А самое экстравагантное, безусловно, — собачья упряжка", — рассказывает священник Владимир Зимонов, настоятель храма Преподобного Серафима Саровского в поселке Эвенск Магаданской области.

© Фото : из архива священника Владимира ЗимоноваСобачья упряжка
© Фото : из архива священника Владимира Зимонова
Собачья упряжка

От двух до четырех пар собак, специальные сани — нарты, каюр — на первый взгляд экзотика для туристов. Но для человека, живущего здесь, это не развлечение, а функциональное решение многих вопросов, связанных с доставкой необходимых грузов. "И от того, насколько хорошо налажено взаимодействие человека и животных, зависит качество выполнения поставленной задачи", — поясняет отец Владимир.

На одного жителя Северо-Эвенского района приходится почти 40 квадратных километров. Не то, что в Подмосковье, где учился отец Владимир. Он окончил Николо-Угрешскую семинарию, магистратуру и два года назад по программе распределения выпускников духовных учебных заведений приехал в один из удаленных приходов страны на берегу Шелехова залива Охотского моря. Тут по поселку гуляют медведи, и снег можно увидеть даже летом.

© Фото : из архива священника Владимира ЗимоноваМедвежонок в поселке Эвенск
© Фото : из архива священника Владимира Зимонова
Медвежонок в поселке Эвенск

Старик в звериных шкурах

"Почти сразу после прибытия в Эвенск, осматривая храмовые помещения, я обратил внимание на странного старика в малахае (зимний головной убор местных народов. — Прим. ред.) и меховой обуви. Мы разговорились", — вспоминает настоятель Серафимовского храма.

Старик говорил исключительно на эвенском и плохо понимал по-русски. Но был рад видеть священника. Старейший прихожанин, в храм он ходил до последнего дня своей жизни.

"Когда он скончался, я совершал в его доме заупокойную литию, а потом стал свидетелем необычного погребального обряда. Старика, перед тем как положить в гроб, одели в национальные одежды из оленьих шкур, украшенных бисерной вышивкой", — продолжает отец Владимир.

© Фото : из архива священника Владимира ЗимоноваУ поклонного креста в Магаданской области
© Фото : из архива священника Владимира Зимонова
У поклонного креста в Магаданской области

По тундровому бездорожью

Особенно запомнилась священнику из Москвы поездка в поселок Гижигу. Восемьдесят километров по тундровому бездорожью.

Селение основано в середине XVIII века казаками, осваивавшими этот край. До революции здесь были храм и школа. В Гижиге проповедовали известные русские миссионеры: святитель Иннокентий (Вениаминов) и будущий митрополит Нестор (Анисимов), сыгравшие важную роль в просвещении местных народов. Вместе с проповедью Евангелия они открывали школы, обучая эвенов, коряков, чукчей грамоте.

В путевом журнале святителя Иннокентия сохранились сведения о гижигинском храме, его священнослужителях, заметки о прихожанах и нуждах прихода. Деревянный храм построили в 1826 году. "Вклады в церковь делаются единственно тунгусами и купцами, а от прочих жителей и особливо служащих казаков, можно сказать, нет ничего". Здание церкви "крепко и прочно", имеется полотняный иконостас с иконами "живописи хорошей". При храме служили два священника и четыре причетника. На тот момент гижигинский приход состоял из 1744 душ — эвенов, коряков, чукчей и русских.

© Фото : из архива священника Владимира ЗимоноваХрам Преподобного Серафима Саровского в поселке Эвенск
© Фото : из архива священника Владимира Зимонова
Храм Преподобного Серафима Саровского в поселке Эвенск

Пурга слабому полу не помеха

"Эта зима была рекордно снежной и вьюжной. Однажды в пургу, незадолго до службы мне позвонила прихожанка и спрашивает, будет ли сегодня открыт храм. Я ответил, что службу из-за непогоды не отменяют", — говорит отец Владимир.

Однако такую сильную метель он видел впервые в жизни и едва смог дойти до церкви. "Хотя идти недалеко, я несколько раз терял дорогу — ветер и снег били в лицо, невозможно было смотреть вперед", — продолжает священник.

На службу в тот день, кроме него, пришли еще несколько прихожанок, поющих в церковном хоре. "Они проделали гораздо больший путь, чем я. Знали, что без их помощи служба может не состояться. С их стороны это был настоящий подвиг!" — подчеркивает он.

На следующий день один прихожанин оправдывался: мол, не был в церкви из-за непогоды. "Получается, то, что порой не под силу здоровому мужчине, выносят слабые женщины. Вероятно, вот такие прихожанки и спасали Церковь от полного уничтожения в годы атеистических гонений", — рассуждает отец Владимир.

© Фото : из архива священника Владимира ЗимоноваКорякские женщины в национальных костюмах
© Фото : из архива священника Владимира Зимонова
Корякские женщины в национальных костюмах

Даешь регента

"От дома до храма — пять минут, от дома до аэропорта — три минуты. Из окна видно, как садятся и взлетают самолеты и вертолеты. От дома до моря — семь минут", — объясняет местную географию уставщик Татьяна Семенюк, уже двадцать лет посещающая Серафимовский храм.

Каждый прихожанин здесь незаменим. Каждый старается внести посильную лепту в общее дело. Кто-то поет, кто-то читает во время богослужения, кто-то остается потом на уборку, кто-то занимается благоустройством и украшением храма и прилегающей к нему территории.

© Фото : из архива священника Владимира ЗимоноваЦветение рододендронов
© Фото : из архива священника Владимира Зимонова
Цветение рододендронов

За 20 лет тут сменилось около десяти священников, не считая единичных визитов. "Только привыкнешь к батюшке, к его требованиям к службе, как уже пора прощаться", — сетует Татьяна.

"Около трех лет жили без настоятеля. Тогда служили мирским чином (соборное чтение верующими молитв и Священного писания, но Литургия не совершается. — Прим. ред.). Редко на неделю-две присылали священника из Магадана. Помню, как-то больше года были сами по себе. И что удивительно: ни исповеди, ни причастия, но чувствуешь, что Господь рядом", — вспоминает она.

Сегодня насущная проблема у прихода всего одна, но серьезная — нет профессионального регента. И певчие-самоучки мечтают, чтобы нашелся волонтер — приехал бы на несколько месяцев, подучил их.

© Фото : из архива священника Владимира ЗимоноваПосле беседы со школьниками в поселке Эвенск
© Фото : из архива священника Владимира Зимонова
После беседы со школьниками в поселке Эвенск

"Церковь-лечебница"

В поселке все друг друга знают. "Если ходишь в храм, ты — объект всестороннего изучения твоих нравственных качеств. По тебе часто судят и о приходе, и о всей Церкви. Это обязывает. Попробуй объясни, что Церковь — это лечебница и как раз грешникам в нее дорога, только благодаря ей и начинаешь все больше и больше видеть свои грехи", — говорит Татьяна.

По традиции в июле прихожане Серафимовского храма устраивают крестный ход в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение". Маршрут от поклонного креста до поселка — около 40 километров — проходят даже дети и 80-летние бабушки.

© Фото : из архива священника Владимира ЗимоноваУчастники крестного хода в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение"
© Фото : из архива священника Владимира Зимонова
Участники крестного хода в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение"

"Многое, что есть в городе и чего может недоставать здесь городскому жителю, с лихвой компенсируется высотой человеческих отношений и красотой природы", — уверен настоятель Серафимовского храма в поселке Эвенск.

© Фото : из архива священника Владимира ЗимоноваСеверный закат
© Фото : из архива священника Владимира Зимонова
Северный закат
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