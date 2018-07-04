Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Петр Порошенко в интервью сербскому каналу РТС заявил, что 28 июля в стране намерены отмечать 1030-летие Крещения Украины.

"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь", — приводит цитату Порошенко пресс-служба.

При этом он подчеркнул, что для Украины "церковью-матерью" является Константинопольский патриархат.

"А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", — добавил он.

Президент Украины также добавил, что более половины граждан страны поддерживает создание автокефальной церкви.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для Украинской православной церкви автокефалии, однако согласия не получил. Тогда он принял решение о создании Киевского патриархата, после чего РПЦ отлучила его от церкви и предала анафеме. В конце прошлого года он обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением примирения, но подчеркнул, что никогда не покается за сделанный ранее выбор. В апреле Петр Порошенко заявил, что страна "как никогда близка" к своей мечте об автокефалии.

Петр Порошенко неоднократно порывался восстановить "историческую справедливость". Ранее в этом году он назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Также он выступал с заявлениями о том, что "Русская правда" была "одним из древнейших документов правосудия на Украине", обвинял Россию в попытке "похитить" у Украины Анну Ярославну и называл работы художника Ивана Айвазовского украинским наследием.