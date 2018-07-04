ЖЕНЕВА, 4 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Представители народности рохинджа продолжают покидать Мьянму, сообщая о многочисленных нарушениях со стороны мьянманских властей.
"Тысячи представителей народности рохинджа продолжают покидать Ракхайн. По данным на середину июня, в Бангладеш было 11 тысяч 432 новых прибытий. В апреле 140 рохинджа покинули центральный Ракхайн на лодках и достигли берегов Малайзии и Индонезии. Как сообщается, десять человек с одной из этих лодок погибли", — сказал он.
По словам аль Хуссейна, представителям УВКПЧ все новые беженцы "описывали продолжающееся насилие, преследования и нарушения прав человека, включая убийства и поджоги домов рохинджа". Также сообщалось об исчезновениях людей.
"Никакой уровень риторики не может смыть эти факты. Люди продолжают бежать от преследований в штате Ракхайн, и даже готовы рискнуть жизнью в море, пытаясь спастись", — отметил глава УВКПЧ ООН.
Верховный Комиссар ООН в этой связи призывал Совет Безопасности ООН незамедлительно передать дело Мьянмы в Международный уголовный суд для расследования всех подозрений на преступления против человечности и геноцида, совершенных против народности рохинджа. В том числе, подозрения на военные преступления против этнических групп Качин и Шан.
Представитель Мьянмы, присутствующий на заседании, отверг обвинения Верховного Комиссара ООН, и назвал ряд примеров, приведенных главой УВКПЧ ООН, некорректной и ложной информацией, которая мешает найти решение ситуации в регионе.
Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.
Ранее официальные представители Бангладеш и Мьянмы завершили работу над соглашением о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет после начала этого процесса. Сообщалось, что Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.