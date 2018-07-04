МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней в 100-летнюю годовщину расстрела царской семьи Романовых возглавит торжественное богослужение и крестный ход в центре Белграда, сообщили в среду РИА Новости организаторы памятных мероприятий.

"В рамках мероприятий к 100-летию убиения святых Царственных страстотерпцев в Белграде состоится богослужение в русском храме Пресвятой Троицы и крестный ход в центре сербской столицы с участием предстоятеля Сербской православной церкви святейшего патриарха Иринея", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что крестный ход от Троицкого храма к памятнику Царю Николаю в центре Белграда начнется в 11.00 после окончания архиерейской литургии. Соответствующее объявление было сделано в прошлое воскресенье во всех православных храмах Белграда.

В плане мероприятий также возложение венков к памятнику Царю Николаю с участием сербских политиков, священнослужителей, общественных деятелей.

Ранее в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщили, что предстоятель Русской православной церкви с 13 по 17 июля совершит поездку в Екатеринбург, где примет участие в ночном крестном ходе в годовщину расстрела семьи Николая II и возглавит заседание Священного Синода.