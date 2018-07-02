Папа Франциск и главы церквей Ближнего Востока обсудят восстановление Сирии

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Папа Римский Франциск и предстоятели церквей Ближнего Востока обсудят в ходе встречи 7 июля вопросы преодоления гуманитарной катастрофы в ближневосточном регионе и послевоенное восстановление Сирии, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Миллионы людей оказались за границами своих государств, миллионы людей оказались в статусе беженцев. Один только Ливан принял 1,5 миллиона сирийских беженцев, а всего у этой страны 4,5 миллиона жителей. Вы представьте, какая нагрузка легла на экономику страны, какой моральный стресс переживают те люди, которые оказались за пределами своей страны", – отметил иерарх, слова которого приводит в понедельник пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры (митрополит Иларион является ее ректором).
Глава ОВЦС заявил, что требуются огромные усилия и финансовые вложения для того, чтобы помочь людям выжить в сложившейся ситуации.
Сложившаяся печальная ситуация, считает архиерей, является прямым следствием нынешней политики Запада по отношению к Ближнему Востоку, которую необходимо менять. По мнению главы ОВЦС, эта политика характеризовалась "очень неумелым и неуклюжим вмешательством Запада в дела ближневосточных государств", в результате чего христиане в этом регионе не чувствуют себя в безопасности.
"Надо создать условия для того, чтобы беженцы могли возвращаться в свои дома, а для этого необходимо восстанавливать дома и храмы. В общем, это целый комплекс проблем, который требует обсуждения. Конечно, руководители Церквей не могут остаться от этого в стороне", – заключил митрополит Иларион.
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